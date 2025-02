Ουκρανία: Η «οικογενειακή» φωτογραφία των ξένων ηγετών στο Κίεβο έστειλε «μήνυμα» ενότητας απέναντι στην Ρωσία

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (24.02.2025) από την ημέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και ηγέτες κρατών που έχουν ταχθεί στο πλευρό των αμυνόμενων, βρέθηκαν στο Κίεβο για να αποτίσουν φόρο τιμής στους πεσόντες στρατιώτες και στους αμάχους που έχασαν την ζωή τους από τις καταστροφικές ρωσικές επιθέσεις.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε τους ξένους ηγέτες, οι οποίοι επισκέφτηκαν την Ουκρανία για να στείλουν ένα ξεκάθαρο «μήνυμα» στην Ρωσία ότι παραμένουν ενωμένοι και προσηλωμένοι στην συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης και βοήθειας των Ουκρανών.

Μεγάλο συμβολισμό είχε και η «οικογενειακή φωτογραφία» των ηγετών αυτών στην πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου, η οποία ωστόσο συνοδεύτηκε και από σημαντικές δεσμεύσεις από τους Ευρωπαίους ηγέτες για νέα «πακέτα» οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας υπέρ της Ουκρανίας αλλά και κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας.

Εξίσου σημαντική ήταν και η παρουσία των ξένων ηγετών στο μνημείο πεσόντων που έχει στηθεί στο σημείο, για να τιμήσουν τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τους για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Στο Κίεβο βρέθηκαν η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο Πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρας Ρινκέβιξ, ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, ο Πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Κρίστεν Μιχάλ, ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκας Στέρε, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον.

Οι ξένοι ηγέτες στην πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου / Ukrainian Presidential Press Service / Handout via REUTERS

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που την ίδια μέρα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, υιοθέτησαν σήμερα το 16ο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με τη συμπλήρωση τριών χρόνων «πλήρους κλίμακας εισβολής» της Ρωσίας και επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας.

«Εδώ και τρία χρόνια, η Ρωσία βομβαρδίζει ανηλεώς την Ουκρανία, προσπαθώντας να κλέψει γη που δεν της ανήκει», τονίζει με δήλωσή της η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας.

At Maidan Nezalezhnosti in Kyiv, world leaders paid tribute to those who lost their lives defending Ukraine.pic.twitter.com/LJSKI7YUBL