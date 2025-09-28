Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο» – Κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο στο μετρό

Συμβαίνει τώρα:
Κατεστραμμένη πολυκατοικία από βομβαρδισμούς στο Κίεβο
Κατεστραμμένη πολυκατοικία από βομβαρδισμούς στο Κίεβο

Στο έλεος της Ρωσίας βρίσκεται από τα ξημερώματα της Κυριακής (28.9.2025) η Ουκρανία, καθώς η Μόσχα εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου.

Το Κίεβο βρίσκεται από τα ξημερώματα υπό σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό, σε μια επιχείρηση που ανεξάρτητοι παρατηρητές χαρακτήρισαν ως μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου, πριν από τρεισήμισι χρόνια. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ουκρανίας, η Ρωσία εξαπέλυσε ταυτόχρονες επιθέσεις και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Ζαπορίζια.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Καθόλη τη διάρκεια της νύχτας ακουγόταν ο ήχος από αντιαεροπορικά πυρά στη διάρκεια της νύχτας. Η επίθεση ήταν ακόμα σε εξέλιξη το πρωί της Κυριακής.

Κάποιοι κάτοικοι έσπευσαν στους υπόγειους σταθμούς του Μετρό για να βρουν καταφύγιο, ενώ πολλές περιοχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. 

Η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων στο Κίεβο και στην πόλη Ζαπορίζια.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται, ύστερα από «μαζική» επίθεση.

 

Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο για συνδυασμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας.

Κάτοικοι του Κιέβου βρήκαν καταφύγιο στο Μετρό εν μέσω βομβαρδισμών
Κάτοικοι του Κιέβου βρήκαν καταφύγιο στο Μετρό εν μέσω βομβαρδισμών / REUTERS / Thomas Peter

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Έκλεισε ο εναέριος χώρος στην Πολωνία

Άμεση ήταν η αντίδραση της Πολωνίας στους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, με τη Βαρσοβία να κλείνει τα ξημερώματα τον εναέριο χώρο της στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις επιστράτευσαν μαχητικό αεροσκάφος για την ασφάλεια του εναέριου χώρου, έπειτα από τις επιδρομές της Μόσχας.

