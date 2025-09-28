Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο» – Κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο στο μετρό

Στο έλεος της Ρωσίας βρίσκεται από τα ξημερώματα της Κυριακής (28.9.2025) η Ουκρανία, καθώς η Μόσχα εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου.

Το Κίεβο βρίσκεται από τα ξημερώματα υπό σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό, σε μια επιχείρηση που ανεξάρτητοι παρατηρητές χαρακτήρισαν ως μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου, πριν από τρεισήμισι χρόνια. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ουκρανίας, η Ρωσία εξαπέλυσε ταυτόχρονες επιθέσεις και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Ζαπορίζια.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Καθόλη τη διάρκεια της νύχτας ακουγόταν ο ήχος από αντιαεροπορικά πυρά στη διάρκεια της νύχτας. Η επίθεση ήταν ακόμα σε εξέλιξη το πρωί της Κυριακής.

#UCRANIA

#UCRANIA

– Imágenes del incendio en un edificio residencial cerca de #Kiyv (#Київ) tras el ataque ruso con drones. pic.twitter.com/NJyMFmG0l5

Ukrainian Defenders destroying a Russian drone in the sky over Kyiv.



Russian attack continues. Air defense at work. https://t.co/vL1PIs1xVi pic.twitter.com/cSgTTVwzAN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 28, 2025

Κάποιοι κάτοικοι έσπευσαν στους υπόγειους σταθμούς του Μετρό για να βρουν καταφύγιο, ενώ πολλές περιοχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων στο Κίεβο και στην πόλη Ζαπορίζια.

Time to wake up, and we still haven’t slept.



Kyiv — shaken by endless explosions all night. Dozens of russian drones still above.



Call it what it is: not war, but state-sponsored terror against civilians.



Sadly, heavy damage and injuries have been reported. pic.twitter.com/5dYXJMHP4c — UAVoyager (@NAFOvoyager) September 28, 2025

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται, ύστερα από «μαζική» επίθεση.

Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο για συνδυασμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Έκλεισε ο εναέριος χώρος στην Πολωνία

Άμεση ήταν η αντίδραση της Πολωνίας στους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, με τη Βαρσοβία να κλείνει τα ξημερώματα τον εναέριο χώρο της στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις επιστράτευσαν μαχητικό αεροσκάφος για την ασφάλεια του εναέριου χώρου, έπειτα από τις επιδρομές της Μόσχας.