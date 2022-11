Η Ρωσία “θα πληρώσει” για τον λιμό στην Ουκρανία την περίοδο της σοβιετικής ένωσης που άφησε πίσω του εκατομμύρια νεκρούς τον χειμώνα του 1932-33 και θα λογοδοτήσει για τα τωρινά της “εγκλήματα” στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αντρίι Γέρμακ, ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

“Οι Ρώσοι θα πληρώσουν για όλα τα θύματα του Γκολοντομόρ και θα λογοδοτήσουν για τα σημερινά εγκλήματα”, υπογραμμίζει ο Αντρίι Γέρμακ σε ανάρτησή του στο Telegram, αναφερόμενος στον λιμό που επέβαλε η ρωσική ηγεσία του Σοβιετικού ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν την περίοδο 1932-33, γνωστή με την ονομασία Γκολοντομόρ, όταν εκατομμύρια Ουκρανοί πέθαναν από ασιτία.

Σήμερα είναι η ημέρα μνήμης για τα θύματα του Γκολοντομόρ στην Ουκρανία.

Today is Holodomor Commemoration Day in🇺🇦 & for Ukrainians everywhere.



“Death solves all problems. No human, no problem.” – Joseph Stalin.



1932-33 Holodomor was an act of genocide against the Ukrainian people engineered by Soviet gov't to destroy🇺🇦politically & socially. pic.twitter.com/4kgoNL873h