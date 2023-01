Για την πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας στην επαρχία Ντονέτσκ, η οποία κόστισε τη ζωή σε 89 Ρώσους στρατιώτες, ευθύνεται η… παράνομη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους στρατιώτες! Αυτό αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας για το πλήγμα που δέχθηκαν την Πρωτοχρονιά οι δυνάμεις της στην επαρχία Ντονέτσκ -προπύργιο των φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών- έγινε την ώρα που αυξάνεται η οργή μεταξύ Ρώσων σχολιαστών, που επικρίνουν ολοένα και περισσότερο τη χλιαρή, όπως τη θεωρούν, στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία.

Disassembly of the rubble in #Makiivka , where #Russian servicemen were stationed. pic.twitter.com/o5JDhlReR9

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τέσσερις πύραυλοι της Ουκρανίας έπληξαν ένα «προσωρινό κέντρο ανάπτυξης του στρατού» στη Μακιίφκα. Αν και έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό, βασική αιτία για την επίθεση ήταν ξεκάθαρα η παράνομη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους στρατιώτες, επεσήμανε το υπουργείο.

«Το γεγονός αυτό επέτρεψε στον εχθρό να εντοπίσει και να καθορίσει τις συντεταγμένες της τοποθεσίας των στρατιωτών για να εξαπολύσει πυραυλική επίθεση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

🔴 #Russia has admitted that 63 of its soldiers were killed in a Ukrainian New Year’s Eve attack on a camp in Makiivka in #Ukraine’s eastern Donbas region.



FRANCE 24's @sargentali has the details ⤵️ pic.twitter.com/jvWPpw2glf