Η Ρωσία ανακοίνωσε την Κυριακή (16.04.2023) ότι μονάδες μισθοφόρων της Βάγκνερ υποστηριζόμενες από αερομεταφερόμενες μονάδες του τακτικού στρατού κατέλαβαν άλλα δυο τετράγωνα στην πόλη Μπαχμούτ, όπου μαίνεται η πιο αιματηρή μάχη του πολέμου στην Ουκρανία από το περασμένο καλοκαίρι.

Μισθοφόροι της Βάγκνερ είναι η αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια της Ρωσίας να καταλάβει την Μπαχμούτ, ανατολικά της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, καταλήφθηκαν δυο τετράγωνα στο βορειοδυτικό και στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης, που έχει καταστραφεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τις εχθροπραξίες. Μονάδες αλεξιπτωτιστών βοηθούν τη Βάγκνερ συγκρατώντας τις ουκρανικές δυνάμεις, ώστε να μην πλαγιοκοπήσουν τις μονάδες της, κατά την ίδια πηγή. Από την πλευρά του, το Κίεβο δεν σχολίασε την πληροφορία.

Σύμφωνα με τον Σερχίι Τσερεβάτι, εκπρόσωπο της διοίκησης του ουκρανικού στρατού στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, οι μονάδες της Βάγκνερ δρουν σαν πολιορκητικός κριός, επιτίθενται δεκάδες φορές καθημερινά. «Ο εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται εναντίον των θέσεών μας με σατανικό ζήλο», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό της ουκρανικής Βουλής.

Την Παρασκευή, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αναγνώρισε πως τα ουκρανικά στρατεύματα αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τομείς της πόλης.

Νωρίτερα χθες (16.04.2023) το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε πως απωθήθηκαν 45 επιθέσεις στην Μπαχμούτ και στην Μαρίνκα, διαβεβαιώνοντας πως η κατάσταση στα μέτωπα είναι αμετάβλητη και ότι «ο εχθρός υφίσταται μεγάλες απώλειες».

Ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο έφηβοι ανήμερα το Πάσχα στη Μικολάιφ, σύμφωνα με τον Βιτάλι Κιμ, στρατιωτικό κυβερνήτη. Στην περιφέρεια Ζαπορίζια τοπικός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο Γιούρι Μαλάσκο, μίλησε για «μαζική» ρωσική επίθεση που προκάλεσε ζημιές μεταξύ άλλων σε εκκλησία, κρίνοντας πως για την αντίπαλη πλευρά «τίποτα δεν είναι ιερό».

Δείτε βίντεο:

⚡️ War is hell 🔥 Especially when you find yourself in a meat grinder.



More than 100,000 Ukrainian 🇺🇦conscripts were sent to protect Bakhmut, very few returned. It will be remembered as Ukraine’s biggest defeat led by NATO intelligence.



🇷🇺Last parts of Artemovsk still on fire:… pic.twitter.com/8I9HjkWhpS