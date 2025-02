Ουκρανία και ΗΠΑ βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με στόχο συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά

Οι πυρετώδεις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και στις ΗΠΑ για να επιτευχθεί συμφωνία που θα δίνει στους Αμερικανούς πρόσβαση στα ουκρανικά ορυκτά φαίνεται ότι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24.02.2025) υψηλόβαθμο στέλεχος της ουκρανικής κυβέρνησης.

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ εργάζονται τις τελευταίες ημέρες σε ένα προσχέδιο συμφωνίας, βάσει του οποίου οι ΗΠΑ θα έχει την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις σπάνιες γαίες και τα ορυκτά που διαθέτει η Ουκρανία, με τον Ουκρανό Πρόεδρο να είναι θετικός, ζητώντας όμως ως αντάλλαγμα από τον Ντόναλντ Τραμπ, συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Όλχα Στεφανίσινα ανέφερε πως «Η ουκρανική και η αμερικανική ομάδα βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη συμφωνία για τα ορυκτά».

Η ίδια τόνισε στην συνέχεια πως «οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ εποικοδομητικές, με σχεδόν όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες να έχουν οριστικοποιηθεί».

Ukrainian and U.S. teams are in the final stages of negotiations regarding the minerals agreement. The negotiations have been very constructive, with nearly all key details finalized. We are committed to completing this swiftly to proceed with its signature. We hope both US and…