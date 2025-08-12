Ουκρανία: «Καμία παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία» λένε ουκρανοί στρατιώτες – Αμφιβολίες για άμεση εκεχειρία

Ουκρανοί στρατιώτες που προετοιμάζονται για μάχη στο Χάρκοβο της Ουκρανίας δηλώνουν ότι δεν τρέφουν ελπίδες για άμεση κατάπαυση του πυρός και απορρίπτουν τις προτάσεις για παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία. Οι δηλώσεις τους έγιναν λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ουκρανική κυβέρνηση ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν ενδέχονται να επιδιώξουν μια συμφωνία ειρήνης που θα περιλαμβάνει παραχωρήσεις από την Ουκρανία, κάτι που ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει κατηγορηματικά.

«Να παραχωρήσουμε σε ποιον και γιατί;» διερωτάται ο διοικητής εκπαίδευσης της 58ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, γνωστός με το προσωνύμιο Chef.

Διαφωνίες με τις θέσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία θα πρέπει να κάνουν εδαφικές παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος, που έχει μπει στον τέταρτο χρόνο του. Την ίδια στιγμή, η ΕΕ επανέλαβε τη στήριξή της στο Κίεβο και το δικαίωμα της Ουκρανίας να αποφασίζει ελεύθερα για το μέλλον της.

Στο πεδίο, ρωσικά στρατεύματα προωθούνται στην ανατολική Ουκρανία, εντείνοντας την πίεση για συμβιβασμό. Η επίθεση ακολουθεί μήνες αεροπορικών πληγμάτων σε πόλεις και χωριά της περιοχής.

Διχασμένη η κοινή γνώμη

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup, το 69% των Ουκρανών στηρίζει τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά σχεδόν το ίδιο ποσοστό δεν πιστεύει ότι αυτό θα γίνει σύντομα. «Όλοι οι δρόμοι προς την ειρήνη περνούν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν μπορώ να πω ότι η ειρήνη θα έρθει αύριο, γιατί ο εχθρός συνεχίζει την εισβολή», λέει ο στρατιώτης με το προσωνύμιο Champion της 58ης Ταξιαρχίας.

Άλλοι στρατιώτες δηλώνουν ανοιχτοί σε μια εκεχειρία, υπό τον όρο ότι η Ρωσία θα υποχρεωθεί να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία. «Μόνο όταν η Ρωσία υποστεί μεγάλες απώλειες ώστε να εγκαταλείψει κάθε ιδέα στρατιωτικής πίεσης εναντίον μας θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», υπογραμμίζει ο εκπαιδευτής με το προσωνύμιο Snail της 43ης Ταξιαρχίας.