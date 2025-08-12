Κόσμος

Ουκρανία: «Καμία παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία» λένε ουκρανοί στρατιώτες – Αμφιβολίες για άμεση εκεχειρία

Στρατιώτες στην περιφέρεια του Χαρκόβου δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τον πόλεμο, απορρίπτοντας κάθε ιδέα παραχώρησης εδαφών, ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν
Μέλη της 65ης Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας των Ουκρανικών Ένοπλων Δυνάμεων στην Ουκρανία
Μέλη της 65ης Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας των Ουκρανικών Ένοπλων Δυνάμεων στην Ουκρανία / Andriy Andriyenko / Handout via REUTERS

Ουκρανοί στρατιώτες που προετοιμάζονται για μάχη στο Χάρκοβο της Ουκρανίας δηλώνουν ότι δεν τρέφουν ελπίδες για άμεση κατάπαυση του πυρός και απορρίπτουν τις προτάσεις για παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία. Οι δηλώσεις τους έγιναν λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ουκρανική κυβέρνηση ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν ενδέχονται να επιδιώξουν μια συμφωνία ειρήνης που θα περιλαμβάνει παραχωρήσεις από την Ουκρανία, κάτι που ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει κατηγορηματικά.

«Να παραχωρήσουμε σε ποιον και γιατί;» διερωτάται ο διοικητής εκπαίδευσης της 58ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, γνωστός με το προσωνύμιο Chef.

Μέλη της 58ης Ανεξάρτητης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού των Ουκρανικών Ένοπλων Δυνάμεων δίπλα σε ένα θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού BTR-4 σε ένα πεδίο εκπαίδευσης στην Ουκρανία
Μέλη της 58ης Ανεξάρτητης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού των Ουκρανικών Ένοπλων Δυνάμεων δίπλα σε ένα θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού BTR-4 σε ένα πεδίο εκπαίδευσης στην Ουκρανία / REUTERS / Sofiia Gatilova

Διαφωνίες με τις θέσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία θα πρέπει να κάνουν εδαφικές παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος, που έχει μπει στον τέταρτο χρόνο του. Την ίδια στιγμή, η ΕΕ επανέλαβε τη στήριξή της στο Κίεβο και το δικαίωμα της Ουκρανίας να αποφασίζει ελεύθερα για το μέλλον της.

Στο πεδίο, ρωσικά στρατεύματα προωθούνται στην ανατολική Ουκρανία, εντείνοντας την πίεση για συμβιβασμό. Η επίθεση ακολουθεί μήνες αεροπορικών πληγμάτων σε πόλεις και χωριά της περιοχής.

Διχασμένη η κοινή γνώμη

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup, το 69% των Ουκρανών στηρίζει τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά σχεδόν το ίδιο ποσοστό δεν πιστεύει ότι αυτό θα γίνει σύντομα. «Όλοι οι δρόμοι προς την ειρήνη περνούν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν μπορώ να πω ότι η ειρήνη θα έρθει αύριο, γιατί ο εχθρός συνεχίζει την εισβολή», λέει ο στρατιώτης με το προσωνύμιο Champion της 58ης Ταξιαρχίας.

Άλλοι στρατιώτες δηλώνουν ανοιχτοί σε μια εκεχειρία, υπό τον όρο ότι η Ρωσία θα υποχρεωθεί να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία. «Μόνο όταν η Ρωσία υποστεί μεγάλες απώλειες ώστε να εγκαταλείψει κάθε ιδέα στρατιωτικής πίεσης εναντίον μας θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», υπογραμμίζει ο εκπαιδευτής με το προσωνύμιο Snail της 43ης Ταξιαρχίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας εκτίμησε ότι η Ουκρανία έχει χάσει τη σύγκρουση και ότι η Ρωσία έχει αναδειχθεί νικήτρια, παραμονή της συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν 1
Η NASA θέλει να εγκαταστήσει πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη – Ποιες θα είναι οι συνέπειες για το διαστημικό δίκαιο
Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία θέλει να επιταχύνει την κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα στη Σελήνη πριν από την Κίνα και τη Ρωσία, εγείροντας σημαντικά γεωπολιτικά και νομικά ζητήματα, σύμφωνα με άρθρο της Washington Post
Το λογότυπο της NASA στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ
Newsit logo
Newsit logo