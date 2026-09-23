Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις απειλές να αφανίσει το Ιράν, αποκάλυψε ότι ξανάρχισε ο διάλογος

«Έχω να λάβω μια σπουδαία απόφαση: να κλείσω συμφωνία με το Ιράν; Ή να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία; (…) Να τους στείλω στην κόλαση;» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πιθανή συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τρίτη (22.09.2026), λίγα λεπτά μετά αφού απείλησε ξανά, από την έδρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή τη φορά, να αφανίσει το Ιράν.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρίδι για τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, αντιπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στις χθεσινές συνομιλίες τους όρους της στην άλλη πλευρά για να ανοίξει ξανά το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ. «Έχω να λάβω μια σπουδαία απόφαση: να κλείσω συμφωνία με το Ιράν; Ή να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία; (…) Να τους στείλω στην κόλαση;». «Ελπίζω πως θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις πριν να είναι πολύ αργά», συμπλήρωσε αργότερα, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ηγέτες κρατών της Μέσης Ανατολής.

Διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως είναι πιθανό να κλειστεί συμφωνία μετά τις βουλευτικές εκλογές της προεδρικής θητείας στις ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου — στις οποίες το ρεπουμπλικανικό κόμμα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, κυρίως εξαιτίας των υψηλών τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι ο διάλογος ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη ξανάρχισε. Είχε διακοπεί τον Ιούνιο, μετά την καταρχήν συμφωνία, για το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που ναυάγησε.

Έγινε συνάντηση «τριών ωρών», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για «πολύ καλές» συνομιλίες και συμπληρώνοντας πως θα διεξαχθούν νέες στο «πολύ εγγύς μέλλον».

«Ειρήνη»

«Είχαμε μακρές συνομιλίες με την ιρανική αντιπροσωπεία μέσω των μεσολαβητών» στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Αυτοί οι τελευταίοι, που μετέφεραν τις θέσεις της μιας πλευράς στην άλλη «καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», συνέβαλαν στην ολοκλήρωση «ενός κύκλου συνομιλιών που ελπίζουμε ότι θα αποδειχτεί παραγωγικός και υποσχόμενος», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα χθες ο Στιβ Γουίτκοφ ανέφερε πως αισθανόταν «πολύ καλά» όσον αφορά τις συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχε ο γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Από ιρανικής πλευράς συμμετείχε ο επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο Αραγτσί τόνισε στον Γουίτκοφ ότι οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ συμπεριλαμβάνουν «την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού» των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «την ταχεία αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών πόρων, καθώς και το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα».

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο Τραμπ, έκλεισε τα αυτιά ξανά στις εκκλήσεις για πολυμερή συνεργασία και υπερασπιζόμενος την πολιτική του που συνοψίζεται στη φράση «πρώτα η Αμερική», μαζί με υποσχέσεις περί αποκατάστασης της ειρήνης με πολεμοχαρείς δηλώσεις και απειλές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
355
114
98
80
74
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σκάνδαλο στην Αλβανία: Οι διαγωνισμοί των 59 εκατομμυρίων ευρώ και το ένταλμα σύλληψης για την αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών
Η έρευνα εξετάζει επίσης καταγγελίες για πιέσεις, απειλές ή χρήση βίας με στόχο την απομάκρυνση ανταγωνιστών από διαγωνιστικές διαδικασίες
Η Βλόρα Χισένι
Ξέσπασε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους των «απαγορευμένων» μέσων που τον κάλυπταν στον ΟΗΕ: «Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ»
Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα δεχτεί πίσω στον Λευκό Οίκο τους δημοσιογράφους των τριών ΜΜΕ που απέκλεισε, αν ακυρωθεί η απόφασή του από τα δικαστήρια
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo