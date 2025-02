Ουκρανία: «Καταλήξαμε με τις ΗΠΑ στην συμφωνία για τα ορυκτά και θα την υπογράψουμε σήμερα»

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία για τα ορυκτά, αποκάλυψε σήμερα (26.02.2025) ο Ουκρανός Πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ κατά την διάρκεια δηλώσεων στην ουκρανική τηλεόραση, όπως μετέδωσε και το δίκτυο ενημέρωσης Sky News.

Ειδικότερα, ο Σμιχάλ δήλωσε ότι η Ουκρανία και οι ΗΠΑ κατέληξαν στο τελικό σχέδιο συμφωνίας για τα ουκρανικά ορυκτά και υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που συνδέεται με τις προσπάθειες της χώρας να λάβει εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ για μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη.

Μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση, ο Σμίχαλ τόνισε ότι βάσει της συμφωνίας θα δημιουργηθεί ένα «επενδυτικό ταμείο» για την ανοικοδόμηση της χώρας, ενώ πρόσθεσε ότι το Κίεβο και η Ουάσινγκτον θα διαχειρίζονται αυτό το ταμείο επί ίσοις όροις.

Στο σημείο αυτό ο Ουκρανός Πρωθυπουργός είπε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι και η ουκρανική κυβέρνηση δεν θα υπέγραφαν μια συμφωνία χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, τονίζοντας πως αυτή αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες από την ουκρανική πλευρά.

Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν τα αιτήματα του Κιέβου για την ασφάλειά του, με φόντο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις επιθέσεις που η Ρωσία εξαπολύει ακόμα.

BREAKING: Ukraine’s PM says the mineral deal agreed with the US “supports Ukraine’s efforts to obtain security guarantees to build lasting peace”.



Denys Shmyhal says the final version of the deal has been prepared, which Ukraine’s government will authorise today. pic.twitter.com/aA4fQGoiE2