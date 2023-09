Αξιωματούχος της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφερε ότι drones κατέστρεψαν ένα μεγάλο αποβατικό πλοίο και ένα υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας σε επίθεση με drones που έγινε σήμερα (13.9.2023) τα ξημερώματα στη Σεβαστούπουλη.

«Πρόκειται για σημαντικές ζημιές. Μπορούμε πλέον να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν επιδέχονται επισκευή», δήλωσε ο Αντρίι Γιουσόφ στην ουκρανική τηλεόραση για την επίθεση που έγινε με drones κατά ρωσικών στόχων στη Σεβαστούπολη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε επιβεβαιώσει ότι δύο πλοία – που υποβάλλονταν σε επισκευές στο ναυπηγείο της Σεβαστούπολης – χτυπήθηκαν από ουκρανικούς πυραύλους και υπέστησαν ζημιές.

Δεν υπεισήλθε όμως, σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι Ρώσοι δεν έκαναν αναφορά ούτε στον τύπο των πλοίων ούτε στην έκταση των ζημιών που υπέστησαν.

