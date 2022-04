Ταχύτατη ήταν η απάντηση της Ουκρανίας, δια του επικεφαλής των διαπραγματευτών της, Μιχαήλ Ποντόλιακ, στους ισχυρισμούς του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ ότι το Κίεβο «παρέκλινε» από τα συμφωνηθέντα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Μιχαήλ Ποντόλιακ, που είναι μαζί με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας οι κύριοι διαπραγματευτές, ανέφερε ότι ο κ. Λαβρόφ δεν συμμετείχε άμεσα στις συζητήσεις και ότι οι δηλώσεις του ήταν «καθαρά προπαγανδιστικής σημασίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είπε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από αυτό που συνέβη στην Μπούτσα, όπου τα ρωσικά στρατεύματα κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν αμάχους.

«Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οποιεσδήποτε τέτοιες δηλώσεις», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ukrainian negotiator Mykhailo Podolyak dismisses comments by Russian FM Lavrov suggesting Kiev presented Moscow with draft peace deal that contained “unacceptable” elements pic.twitter.com/rOe9pO3nFJ