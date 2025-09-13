Κόσμος

Ουκρανία: Νέα κατάληψη χωριού στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ από την Ρωσία – 3 νεκροί στο Ντονέτσκ

Ο ρωσικός στρατός ελέγχει πλέον περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ακόμα τρεις θάνατοι ανακοινώθηκαν στην επαρχία Ντονέτσκ από βομβαρδισμούς της Ρωσίας, ενώ οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα (13/9/2025) ότι κατέλαβαν ακόμα ένα χωριό στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, με την κατάσταση στην χώρα να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο παρά τις παρεμβάσεις των παγκόσμιων ηγετών. 

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε ότι οι στρατιώτες τους κατέλαβαν το Νοβομικολάϊφκα, ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη γειτονική επαρχία Ντονέτσκ της Ουκρανίας, που παραμένει ένα από τα επίκεντρα των μαχών.

Το AFP δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της Μόσχας, όμως στρατιωτικοί αναλυτές του ιστότοπου DeepState, που βρίσκοτναι στο πλευρό του ουκρανικού στρατού, διαβεβαιώνουν ότι το χωριό παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Στο μεταξύ στην επαρχία Ντονέτσκ η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τριών αμάχων και τον τραυματισμό επτά ακόμη σε ρωσικό βομβαρδισμό εναντίον του χωριού Κοστιαντινίφκα.

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, κάτι που η Μόσχα είχε ανακοινώσει ήδη από τον Ιούλιο.

Ο ρωσικός στρατός ελέγχει πλέον περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους με τον πόλεμο να βρίσκεται σε μια απο τις χειρότερες περιόδους, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του.

