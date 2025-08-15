Συμβαίνει τώρα:
Ουκρανία: Νέες αιματηρές επιθέσεις λίγες ώρες πριν τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα

Μπαράζ πληγμάτων με νεκρούς και τραυματίες σε ουκρανικά και ρωσικά εδάφη – Το μήνυμα των επιθέσεων λίγο πριν τις διαπραγματεύσεις Τραμπ – Πούτιν για κατάπαυση του πυρός
Πυροβολικό μάχης στην Ουκρανία
Πυροβολικό μάχης στην Ουκρανία / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Anatolii Stepanov

Λίγες μόνο ώρες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή (15.08.2025) στην Αλάσκα, με στόχο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η βία κλιμακώνεται και από την Ρωσία και την Ουκρανία.

Η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, σκοτώνοντας έναν άνδρα και τραυματίζοντας τουλάχιστον ακόμη έναν, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Σέρχιι Λίσακ. Ένα φορτηγό και ένα μικρό λεωφορείο υπέστησαν ζημιές, ενώ η περιοχή στην Ουκρανία, που αποτελεί στρατηγικό κόμβο για τον ουκρανικό στρατό, δέχεται συχνά ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία πραγματοποίησε μαζικές νυχτερινές επιθέσεις με drones σε ρωσικά εδάφη. Στη Σαμάρα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου, ενώ στην πόλη Κουρσκ, κοντά στα σύνορα, μια γυναίκα σκοτώθηκε και δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στην Αστραχάν, ουκρανικά drones έπληξαν λιμάνι, προκαλώντας ζημιές σε φορτηγό πλοίο, σύμφωνα με τις τοπικές ρωσικές αρχές.

Ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει ότι το Κίεβο εξαπέλυσε 53 drones το βράδυ της Πέμπτης, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία κατηγορεί τη Μόσχα για 97 επιθέσεις στο ίδιο διάστημα.

