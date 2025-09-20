Ουκρανία: Νύχτα τρόμου από ρωσικά πλήγματα, με τρείς νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Σφοδρά πλήγματα από την Ρωσία έπληξαν ξανά την Ουκρανία τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο (19-20.09.2025). Η περιφέρεια της Ντνιπροπετρόφσκ, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, βρέθηκε στο στόχαστρο μαζικής επίθεσης με πυραύλους και drones. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Πολλές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές και ξέσπασαν φωτιές.

Οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στη Ντνιπροπετρόφσκ: και άλλες περιοχές της Ουκρανίας, ανάμεσά τους και το Κίεβο, ανέφεραν σφοδρούς βομβαρδισμούς από τη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

«Όλη τη νύχτα, η Ουκρανία δεχόταν μαζική επίθεση από τη Ρωσία», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες και αυτοκίνητα που τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Τραυματισμένοι και σοκαρισμένοι πολίτες βγήκαν στους δρόμους, κρατώντας στην αγκαλιά τα παιδιά ή τα κατοικίδιά τους, προσπαθώντας για ακόμη μια φορά να αντέξουν το σοκ των αδιάκοπων ρωσικών βομβαρδισμών.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται ενώ από τον Αύγουστο το Κίεβο παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες είχαν διεισδύσει στην περιφέρεια της Ντνιπροπετρόφσκ, μια εξέλιξη που η Μόσχα υποστήριζε ήδη από τον Ιούλιο. Σήμερα ο ρωσικός στρατός ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Το Κρεμλίνο συνεχίζει να απαιτεί την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από ορισμένες περιοχές που παραμένουν ακόμη εν μέρει υπό ουκρανικό έλεγχο, κυρίως από το Ντονέτσκ. Θέτει αυτό τον όρο ως προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.