Ουκρανία: Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποιεί ότι το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ πρέπει να αναθεωρηθεί με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων

Στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική το Σάββατο (22.11.2025), ο Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε σε μια σαφή διπλωματική τοποθέτηση σχετικά με το σχέδιο ειρήνης που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αν και ο Εμανουέλ Μακρόν αναγνωρίζει ότι το αμερικανικό κείμενο «περιλαμβάνει ενδιαφέροντα στοιχεία» και βασίζεται σε ιδέες που είχαν ήδη συζητηθεί τους τελευταίους μήνες για την Ουκρανία, ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για μια πρώτη εκδοχή «που πρέπει αναγκαστικά να επανεξεταστεί με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων».

Για τον Γάλλο πρόεδρο, το ζήτημα είναι θεμελιώδες: η Ουάσινγκτον προχώρησε χωρίς ουσιαστική συνεννόηση. «Το σχέδιο θίγει ζητήματα που ανήκουν άμεσα στην αρμοδιότητα της Ευρώπης», τόνισε, αναφερόμενος ειδικά στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία — τα οποία βρίσκονται κυρίως σε ευρωπαϊκά χέρια — αλλά και στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. «Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς εμάς», υπογράμμισε.

Προειδοποίηση για μια συμφωνία χωρίς αποτρεπτικές εγγυήσεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν, σχολιάζοντας το περιεχόμενο του σχεδίου που στηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τον φόβο ότι μια τέτοια συμφωνία θα ήταν υπερβολικά εύθραυστη, χωρίς αξιόπιστο μηχανισμό αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. «Αν δεν υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις, οι Ρώσοι θα επιστρέψουν», προειδοποίησε, υπενθυμίζοντας ότι οποιαδήποτε πολιτική λύση πρέπει να αποτρέπει την επανέναρξη των εχθροπραξιών και όχι απλώς να παγώνει τη σύγκρουση.

Ο Γάλλος πρόεδρος θύμισε ότι το προηγούμενο καλοκαίρι αντίστοιχες προτάσεις είχαν ήδη αναδείξει τα όρια μιας διαδικασίας που παρακάμπτει την Ευρώπη.

Τηλεδιάσκεψη με τους συμμάχους της Ουκρανίας την Τρίτη

Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι το απόγευμα της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, με στόχο τον συντονισμό των θέσεων των δυτικών πρωτευουσών και την αξιολόγηση της προόδου στις διαπραγματεύσεις των επόμενων ημερών στη Γενεύη, όπου Ουκρανοί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι θα επιχειρήσουν να προωθήσουν μια αναθεωρημένη εκδοχή του σχεδίου.

Για το Παρίσι, το διακύβευμα είναι διπλό: να αποτραπεί μια διαδικασία που θα εξελίσσεται αποκλειστικά ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Μόσχα, και να προστατευθεί η αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας, η οποία δεν μπορεί να καθοριστεί χωρίς τη συμμετοχή των κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.