Ντόλι Πάρτον: Μποτιλιάρισμα έξω από το σπίτι της από απλούς πολίτες στο άκουσμα του θανάτου της

Η Ντόλι Πάρτον ήταν τόσο αγαπητή στη χώρα της αλλά και σε όλο τον κόσμο που στο άκουσμα του θανάτου της στα 80 της χρόνια, εκατοντάδες πολίτες έσπευσαν έξω από το σπίτι της για να την αποχαιρετήσουν.

Η Ντόλι Πάρτον πέθανε χθες Τρίτη 25/08/26 μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο βυθίζοντας στο πένθος στην κυριολεξία όλο τον πλανήτη.

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Εκατοντάδες αυτοκίνητα περνούσαν χθες για ώρες έξω από το σπίτι της στο Τενεσί με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβούν στο σημείο αστυνομικοί για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Όπως θα δείτε στο βίντεο άλλοι πεζή και άλλοι με τα αυτοκίνητά τους σταματούσαν έξω από την πύλη του σπιτιού της και άφηναν ένα λουλούδι ή σημειώματα.

Οι εκδηλώσεις λατρείας στο πρόσωπο της τεράστιας αυτής καλλιτέχνιδας αλλά και φιλανθρώπου αναμένεται να συνεχιστούν για πολλές ημέρες ακόμα έως και την ημέρα που θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία.

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Here's the scene at Dolly Parton's house tonight as we and many others stopped to honor her and show our respect. pic.twitter.com/vJU0hgc30P — Robert Stillwell (@RobertStillwell) August 26, 2026

Τόσο στο Country Hall Of Fame όσο και στο αντίστοιχο του Χόλιγουντ όπου υπάρχουν τα περίφημα αστέρια στη λεωφόρο της δόξας, οι θαυμαστές της έσπευσαν να αφήσουν ένα λουλούδι.

Λουλούδια βρίσκονται στο αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ αφού ανακοινώθηκε ότι το είδωλο της κάντρι μουσικής πέθανε σε ηλικία 80 ετών, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια / REUTERS/Mario Anzuoni

Ένα βιβλίο συλλυπητηρίων στη μνήμη της Ντόλι Πάρτον στο Country Music Hall of Fame αφού ανακοινώθηκε ότι το είδωλο της κάντρι μουσικής πέθανε σε ηλικία 80 ετών, στο Νάσβιλ του Τενεσί / REUTERS/Seth Herald

Για την Βασίλισσά τους οι λάτρεις της μουσικής κάντρι άνοιξαν και βιβλίο συλλυπηρτηρίων στο Country Hall of Fame.