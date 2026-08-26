Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ντόλι Πάρτον: Μποτιλιάρισμα έξω από το σπίτι της από απλούς πολίτες στο άκουσμα του θανάτου της

Εκδηλώσεις λατρείας και θρήνου σε όλες τις ΗΠΑ
Ντόλι Πάρτον
Η Becky Wangner αφήνει λουλούδια στο αυτοσχέδιο μνημείο προς τιμήν της Dolly Parton έξω από το σπίτι της / (AP Photo/George Walker IV)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ντόλι Πάρτον ήταν τόσο αγαπητή στη χώρα της αλλά και σε όλο τον κόσμο που στο άκουσμα του θανάτου της στα 80 της χρόνια, εκατοντάδες πολίτες έσπευσαν έξω από το σπίτι της για να την αποχαιρετήσουν.

Η Ντόλι Πάρτον πέθανε χθες Τρίτη 25/08/26 μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο βυθίζοντας στο πένθος στην κυριολεξία όλο τον πλανήτη.

Εκατοντάδες αυτοκίνητα περνούσαν χθες για ώρες έξω από το σπίτι της στο Τενεσί με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβούν στο σημείο αστυνομικοί για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Όπως θα δείτε στο βίντεο άλλοι πεζή και άλλοι με τα αυτοκίνητά τους σταματούσαν έξω από την πύλη του σπιτιού της και άφηναν ένα λουλούδι ή σημειώματα.

Οι εκδηλώσεις λατρείας στο πρόσωπο της τεράστιας αυτής καλλιτέχνιδας αλλά και φιλανθρώπου αναμένεται να συνεχιστούν για πολλές ημέρες ακόμα έως και την ημέρα που θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία.

Τόσο στο Country Hall Of Fame όσο και στο αντίστοιχο του Χόλιγουντ όπου υπάρχουν τα περίφημα αστέρια στη λεωφόρο της δόξας, οι θαυμαστές της έσπευσαν να αφήσουν ένα λουλούδι.

Flowers lie at the star of Dolly Parton on the Hollywood Walk of Fame after it was announced that the country music icon died aged 80, in Los Angeles, California, U.S., August 25, 2026. REUTERS
Λουλούδια βρίσκονται στο αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ αφού ανακοινώθηκε ότι το είδωλο της κάντρι μουσικής πέθανε σε ηλικία 80 ετών, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια / REUTERS/Mario Anzuoni
A guest book in memory of Dolly Parton at the Country Music Hall of Fame after it was announced that the country music icon died aged 80, in Nashville, Tennessee, U.S., August 25, 2026. REUTERS
Ένα βιβλίο συλλυπητηρίων στη μνήμη της Ντόλι Πάρτον στο Country Music Hall of Fame αφού ανακοινώθηκε ότι το είδωλο της κάντρι μουσικής πέθανε σε ηλικία 80 ετών, στο Νάσβιλ του Τενεσί / REUTERS/Seth Herald

Για την Βασίλισσά τους οι λάτρεις της μουσικής κάντρι άνοιξαν και βιβλίο συλλυπηρτηρίων στο Country Hall of Fame.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
238
110
103
97
97
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επιχείρηση Jackal IV: Διεθνές «χτύπημα» της INTERPOL στα δυτικοαφρικανικά δίκτυα κυβερνοεγκλήματος
Μια οκτάμηνη επιχείρηση σε 22 χώρες αποκάλυψε εξελιγμένα δίκτυα «Crime-as-a-Service», οδηγώντας στη σύλληψη 58 ατόμων και στον εντοπισμό εκατοντάδων υπόπτων που ξεπλένουν εκατομμύρια ευρώ
Πηγή φώτο: iStock
Newsit logo
Newsit logo