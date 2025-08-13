Ουκρανία: Ο Ζελένσκι καλεί τους συμμάχους του να αποτρέψουν οποιαδήποτε «εξαπάτηση» από τη Ρωσία

Σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τους συμμάχους του να κινητοποιηθούν απέναντι σε οποιονδήποτε ελιγμό της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε την Τετάρτη (13.08.2025) στο Βερολίνο για να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες — μεταξύ αυτών ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν — καθώς και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συνομιλίες αυτές μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών προηγούνται της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, μια συνάντηση στην οποία ο Ουκρανός πρόεδρος δεν αναμένεται να συμμετάσχει.

Σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας, οι συνομιλίες αυτές δεν επηρεάζονται από την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο. Την Τρίτη, οι δυνάμεις της Μόσχας προχώρησαν γρήγορα σε μια στρατηγικής σημασίας περιοχή στην ανατολική Ουκρανία, απειλώντας πόλεις όπως η Ποκρόφσκ και η Ντομπροπίλια.

«Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να διασφαλίσουμε μια δίκαιη ειρήνη. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία της Ουκρανίας και των εταίρων μας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εξαπάτηση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, προσθέτοντας ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο».

Η ουκρανική πλευρά φοβάται ότι η κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ-Πούτιν μπορεί να οδηγήσει σε έναν συμβιβασμό που θα υποχρεώσει το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που [οι Ρώσοι] χρησιμοποιούν αυτή την τακτική διείσδυσης», ανέφερε πηγή της αντιπροσωπείας, επισημαίνοντας ότι ουκρανικές ενισχύσεις έχουν ήδη σταλεί στην επίμαχη ζώνη.