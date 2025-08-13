Κόσμος

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι καλεί τους συμμάχους του να αποτρέψουν οποιαδήποτε «εξαπάτηση» από τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας καλεί τους δυτικούς εταίρους του να διατηρήσουν την πίεση προς τη Μόσχα και να μπλοκάρουν κάθε απόπειρα χειραγώγησης πριν από τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν που έχει προγραμματιστεί στην Αλάσκα
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Thomas Peter

Σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τους συμμάχους του να κινητοποιηθούν απέναντι σε οποιονδήποτε ελιγμό της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε την Τετάρτη (13.08.2025) στο Βερολίνο για να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες — μεταξύ αυτών ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν — καθώς και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συνομιλίες αυτές μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών προηγούνται της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, μια συνάντηση στην οποία ο Ουκρανός πρόεδρος δεν αναμένεται να συμμετάσχει.

Σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας, οι συνομιλίες αυτές δεν επηρεάζονται από την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο. Την Τρίτη, οι δυνάμεις της Μόσχας προχώρησαν γρήγορα σε μια στρατηγικής σημασίας περιοχή στην ανατολική Ουκρανία, απειλώντας πόλεις όπως η Ποκρόφσκ και η Ντομπροπίλια.

«Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να διασφαλίσουμε μια δίκαιη ειρήνη. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία της Ουκρανίας και των εταίρων μας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εξαπάτηση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, προσθέτοντας ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο».

Η ουκρανική πλευρά φοβάται ότι η κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ-Πούτιν μπορεί να οδηγήσει σε έναν συμβιβασμό που θα υποχρεώσει το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που [οι Ρώσοι] χρησιμοποιούν αυτή την τακτική διείσδυσης», ανέφερε πηγή της αντιπροσωπείας, επισημαίνοντας ότι ουκρανικές ενισχύσεις έχουν ήδη σταλεί στην επίμαχη ζώνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γάζα: Το Ισραήλ εγκρίνει νέο στρατιωτικό σχέδιο – 123 νεκροί σε 24 ώρες
Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού ενέκρινε ένα νέο σχέδιο επιχειρήσεων για τη Γάζα, την ώρα που οι επιθέσεις στην πόλη προκάλεσαν τον θάνατο 123 ανθρώπων μέσα σε μία ημέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς
Παλαιστίνιοι περνούν μπροστά από κατεστραμμένους τάφους, ενώ καπνός υψώνεται μετά από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα 2
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τους αστέγους της Ουάσινγκτον: Μετά την εθνοφρουρά έρχονται πρόστιμα και χειροπέδες
Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επικαλούμενος την ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας η οποία σύμφωνα με έρευνες δείχνει πως δεν έχει αυξηθεί και βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 χρόνων
Ντόναλντ Τραμπ 17
Νετανιάχου: «Το Ιράν διατηρεί ακόμη 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου παρά τους βομβαρδισμούς στις πυρηνικές εγκαταστάσεις»
Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ζητά να γίνει επαλήθευση σχετικά με την ποσότητα του ουρανίου που διαθέτει το Ιράν - Η ιρανική κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποκαλύψει τα στοιχεία
Μπέντζαμιν Νετανιάχου 6
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Ποια τοποθεσία θα επιλέξουν οι δύο ηγέτες – Τι δείχνει η Ιστορία των συναντήσεων κορυφής στο Άνκορατζ
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κανένα επίσημο στοιχείο για το ακριβές σημείο ή τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς συνάντησης
Εικόνες του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
Ουκρανία: «Καμία παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία» λένε ουκρανοί στρατιώτες – Αμφιβολίες για άμεση εκεχειρία
Στρατιώτες στην περιφέρεια του Χαρκόβου δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τον πόλεμο, απορρίπτοντας κάθε ιδέα παραχώρησης εδαφών, ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν
Μέλη της 65ης Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας των Ουκρανικών Ένοπλων Δυνάμεων στην Ουκρανία 3
Newsit logo
Newsit logo