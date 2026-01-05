Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προτείνει τον Μιχαήλο Φεντόροφ για υπουργό Άμυνας – «Στο προσκήνιο η τεχνολογία και η καινοτομία»

Στόχος του Ουκρανού προέδρου είναι να δοθεί έμφαση στους τομείς αυτούς για να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι ρωσικές επιδρομές
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Darren Calabrese

Ριζικές αλλαγές φέρνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας.

Μετά την αντικατάσταση του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών (SBU) και του επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) της Ουκρανίας, οι οποίοι ανέλαβαν άλλα κρίσιμα πόστα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνει και νέο υπουργό Άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Μιχαήλο Φιόντοροφ τον οποίο πρότεινε για την θέση του νέου υπουργού Άμυνας, θα εστιάσει στην τεχνολογία και καινοτομία μόλις το κοινοβούλιο επικυρώσει τον διορισμό του, καθώς αναμένεται να το κάνει.

«Σε μία εβδομάδα, ο Μιχαήλο θα παρουσιάσει τα απαραίτητα σχέδια αποφάσεων» δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι αναμένει το νομοθετικό σώμα της Ουκρανίας να υποστηρίξει τις προτάσεις του.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως θα αντικαταστήσει τον αρχηγό της SBU, Βασίλ Μαλιούκ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ανασχηματισμού.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού, Κιρίλο Μπουντάνοφ, θα αναλάβει την θέση του προσωπάρχη της προεδρίας και ότι θα επιδιώξει να διορίσει νέους υπουργούς Άμυνας και Ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις «τρέχουν» και στο διπλωματικό πεδίο, αφού άυριο (06.01.2025) θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες στο Παρίσι μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας, με αντικείμενο την πορεία του πολέμου.

Τη συνάντηση των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» έχει συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την επίσκεψη του Ζελένσκι στις ΗΠΑ και το κρίσιμο τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, αλλά και ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα εκπροσωπήσουν τις ΗΠΑ στις συνομιλίες αυτές, όπως ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Κόσμος
