Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στα σύνορα με το Κουρσκ – Επίθεση με drone στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Μαρίνοφκα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε την περιοχή στα βορειοανατολικά σύνορα της Ουκρανίας από την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη διασυνοριακή επίθεσή τους στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας και εξήρε την κατάληψη ενός ακόμη ρωσικού χωριού.

Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι συναντήθηκε με τον αρχιστράτηγό του Ολεξάντρ Σίρσκι κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην περιφέρεια Σούμι πάνω από δύο εβδομάδες από την έφοδο που εξαπέλυσαν χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες στο ρωσικό έδαφος.

«Πήγα στην μεθοριακή περιοχή της περιφέρειας του Σούμι και συνάντησα τον αρχιστράτηγο Σίρσκι και τον αρχηγό της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Σούμι», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο ουκρανικός στρατός κατέλαβε «άλλον έναν οικισμό» στην περιφέρεια του Κουρσκ και έτσι, οι οικισμοί που το Κίεβο δηλώνει ότι έχει καταλάβει ανέρχονται πλέον σε 94, ενώ συνελήφθησαν κι άλλοι Ρώσοι στρατιώτες αιχμάλωτοι.

Ο Ζελένσκι δημοσιοποίησε επίσης βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται να σφίγγει το χέρι του Σίρσκι και να τον αγκαλιάζει. Η επιχείρηση στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ έχει τονώσει το ηθικό του ουκρανικού στρατού έπειτα από μήνες αργών αλλά σταθερών κερδών των ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία.

I visited the border area of the Sumy region and held a meeting with Commander-in-Chief Syrskyi and the Head of the Sumy Regional Military Administration.



The Commander-in-Chief reported on the operational situation across all active combat zones, with a particular focus on the… pic.twitter.com/GvaCEAUBBj