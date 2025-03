Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητεί να «ασκηθεί πίεση στον Πούτιν» να σταματήσει τις επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε την Κυριακή (23/3/25) έκκληση να “ασκηθεί πίεση” στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να σταματήσει τα πλήγματα στην Ουκρανία, την παραμονή των ρωσοαμερικανικών διαπραγματεύσεων στη Σαουδική Αραβία για μερική εκεχειρία.

«Όποιες και αν είναι οι συνομιλίες μας με τους εταίρους μας σήμερα, πρέπει να πιέσουμε τον Πούτιν να δώσει πραγματική εντολή για να σταματήσουν τα πλήγματα: Αυτός που άρχισε τον πόλεμο πρέπει να τον τελειώσει», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία είναι όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητική και οι συνομιλίες είναι χρήσιμες, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Last night in Kyiv, tragically, three people were killed by Russian drones, including a father and his five-year-old daughter. Just a day earlier in Zaporizhzhia, a Russian strike took the lives of an entire family—a mother, a father, and their daughter. My condolences to all the… pic.twitter.com/hB6R5yn9gV