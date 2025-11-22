Κόσμος

Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εντείνουν τις επαφές γύρω από το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ – Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού έφθασε στη Γενεύη για τις συνομιλίες

Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού, Ντάνιελ Ντρίσκολ, βρίσκεται ήδη στη Γενεύη, ενώ Ευρωπαίοι σύμβουλοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι καταφθάνουν στην Ελβετία για να εξετάσουν το ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί η Ουάσινγκτον
Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ
Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ / Ukrainian Presidential Press Service / Handout via REUTERS

Η διπλωματική κινητικότητα για την Ουκρανία εντείνεται στη Γενεύη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έφτασε σήμερα (22.11.2025) στην Ελβετία για να συμμετάσχει σε έναν κύκλο κρίσιμων συζητήσεων που συγκεντρώνει τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, καθώς και αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο υποτίθεται ότι χαράζει μια πιθανή πορεία προς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και συζητείται μεταξύ ΗΠΑ, Κιέβου και Ευρωπαίων εταίρων.

Μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει στη Γενεύη αργότερα το βράδυ. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένονται αύριο για να συνεχίσουν τις συνομιλίες γύρω από το σχέδιο, το οποίο προκαλεί τόσο προσδοκίες όσο και έντονες αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η Ουάσινγκτον διευκρίνισε ότι η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει στις συναντήσεις της Γενεύης. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι σκοπεύουν να έχουν πολύ σύντομα απευθείας επαφές με Ρώσους αξιωματούχους, ένδειξη ότι η παράλληλη διπλωματία παραμένει ενεργή παρά τις διαρκείς εντάσεις.

Η Ιταλία, από την πλευρά της, θα στείλει επίσης εκπρόσωπο στις αυριανές συνομιλίες: σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του Reuters, πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο — μια συμμετοχή που υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Ρώμη στον ρόλο της ΕΕ στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
95
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τελεσίγραφο ΗΠΑ σε Ζελένσκι – «Υπογράψτε τώρα τη συμφωνία, η επόμενη θα είναι χειρότερη»
Η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί σύντομα μια συμφωνία ειρήνης, παρά τις παραχωρήσεις που θεωρούνται απαράδεκτες από πολλούς Ευρωπαίους συμμάχους, γράφει ο Guardian
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μερτς με Τραμπ – «Έκανα απολύτως σαφή τη θέση της Ευρώπης», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος
Σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία, ο καγκελάριος της Γερμανίας επέμεινε προς τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Ευρώπη είναι αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε πρωτοβουλίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Ο Νόαμ Τσόμσκι φέρεται να είχε επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του
Σύμφωνα με έγγραφα που έδωσαν στη δημοσιότητα αμερικανοί βουλευτές, ο γνωστός γλωσσολόγος είχε επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης, αποκαλύπτει ο Guardian
Ο Νοάμ Τσόμσκι
Το «σχέδιο θανάτου» δύο νεαρών από το Τέξας - Θα σκότωναν τους άντρες σε νησί της Αϊτής και θα έκαναν σκλάβους τα γυναικόπαιδα
Είχαν σχεδιάσει να στρατολογήσουν μέλη του άστεγου πληθυσμού της Ουάσιγκτον για να λειτουργήσουν ως μισθοφόροι και να τους βοηθήσουν να εισβάλουν στο νησί Γκονάβ
ΑΙΤΙ
Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον καταγγέλλει την έρευνα για την Covid-19 ως «απελπιστικά ασυνάρτητη»
Ο πρώην πρωθυπουργός απορρίπτει τα καυστικά πορίσματα της δημόσιας έρευνας, η οποία εκτιμά ότι χιλιάδες θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δράσει νωρίτερα
Ο Μπόρις Τζόνσον
Η Ρωσία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ διαβεβαιώνει ότι τα κανάλια διαλόγου με την Ουάσινγκτον παραμένουν ανοικτά, παρά την έλλειψη προόδου στον πόλεμο της Ουκρανίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα
Newsit logo
Newsit logo