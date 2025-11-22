Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εντείνουν τις επαφές γύρω από το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ – Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού έφθασε στη Γενεύη για τις συνομιλίες

Η διπλωματική κινητικότητα για την Ουκρανία εντείνεται στη Γενεύη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έφτασε σήμερα (22.11.2025) στην Ελβετία για να συμμετάσχει σε έναν κύκλο κρίσιμων συζητήσεων που συγκεντρώνει τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, καθώς και αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο υποτίθεται ότι χαράζει μια πιθανή πορεία προς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και συζητείται μεταξύ ΗΠΑ, Κιέβου και Ευρωπαίων εταίρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει στη Γενεύη αργότερα το βράδυ. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένονται αύριο για να συνεχίσουν τις συνομιλίες γύρω από το σχέδιο, το οποίο προκαλεί τόσο προσδοκίες όσο και έντονες αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η Ουάσινγκτον διευκρίνισε ότι η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει στις συναντήσεις της Γενεύης. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι σκοπεύουν να έχουν πολύ σύντομα απευθείας επαφές με Ρώσους αξιωματούχους, ένδειξη ότι η παράλληλη διπλωματία παραμένει ενεργή παρά τις διαρκείς εντάσεις.

Η Ιταλία, από την πλευρά της, θα στείλει επίσης εκπρόσωπο στις αυριανές συνομιλίες: σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του Reuters, πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο — μια συμμετοχή που υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Ρώμη στον ρόλο της ΕΕ στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις.