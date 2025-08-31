Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ουκρανία: Οι πολίτες τάσσονται υπέρ της εκεχειρίας με τη Ρωσία αλλά μόνο με σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις είναι μια ρεαλιστική πορεία για τον τερματισμό του πολέμου
Πόλεμος στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS/Maksym Kishka/File Photo

Οι Ουκρανοί φαίνεται να τάσσονται υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός, με τη Ρωσία αλλά μόνο αν να παρασχεθούν σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Από τους 1.600 πολίτες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 75% θεωρεί τις εγγυήσεις ασφαλείας από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε το Ukrainian Rating Group.

Εν μέσω των προσπαθειών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις ουκρανικές εκκλήσεις για αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, που αποσκοπούν στην αποτροπή της Ρωσίας να εξαπολύσει νέα επίθεση στο μέλλον κατά της γειτονικής της χώρας σε περίπτωση που επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις είναι μια ρεαλιστική πορεία για τον τερματισμό του πολέμου.

Από αυτούς, το 62% τάσσεται υπέρ της συμμετοχής άλλων χωρών για να βοηθήσουν στην επίτευξη συμβιβασμού, ενώ το 20% στηρίζει άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 59% στηρίζει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επιδίωξη ενός συμβιβασμού, ενώ το 20% δηλώνει ότι θέλει ο πόλεμος να συνεχιστεί μέχρι να ανακτηθεί πλήρως η επαρχία του Ντονμπάς και η χερσόνησος της Κριμαίας.

Μόνο το 13% υποστηρίζει την επιστροφή στα σύνορα προ της ρωσικής εισβολής στις 23 Φεβρουαρίου 2022, τα οποία θα απέκλειαν την Κριμαία και το Ντονμπάς.

Η έρευνα του Ukrainian Rating Group έγινε με δείγμα 1.600 ατόμων στην Ουκρανία και διεξήχθη στο χρονικό διάστημα μεταξύ 21 και 23 Αυγούστου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ισραήλ εξετάζει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης ως «αντίποινα» στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Δύση – Διαψεύδει ο Νετανάχιου
Το Ισραήλ είναι εξοργισμένο από τις δεσμεύσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος - Για την ώρα διαψεύδει ο Νετανιάχου
Δυτική Όχθη 8
Ακτιβίστριες υπέρ της προστασίας του κλίματος στην Ισπανία βανδάλισαν την Σαγράδα Φαμίλια
Οι ακτιβίστριες έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη, ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση επειδή υποστηρίζουν ότι δεν κάνει τίποτα για το θέμα της «κλιματικής αλλαγής»
Οι ακτιβίστριες στην Ισπανία 5
Newsit logo
Newsit logo