Ουκρανία: Οκτώ τραυματίες στο Κίεβο, ανάμεσά τους παιδί 3 ετών μετά από ρωσική επίθεση με drones

Αεροπορική επίθεση από τη Ρωσία έπληξε το Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα (27–28.07.2025), τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα παιδί τριών ετών, σύμφωνα με τις αρχές.

Αρχικά, οι αρχές της Ουκρανίας είχαν αναφέρει πέντε τραυματίες από την επίθεση της Ρωσίας.

Ο στρατιωτικός διοικητής του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, διευκρίνισε μέσω Telegram ότι τέσσερις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, με τον έναν να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι όλοι οι τραυματίες ήταν κάτοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, στη συνοικία Νταρνίτσκι, στη δεξιά όχθη του Δνείπερου. «Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στα παράθυρα από τον 6ο έως τον 11ο όροφο», ανέφερε.

This is a residential building in Kyiv after a nighttime drone strike – windows from the 6th to the 11th floor were shattered, and 8 people were injured, including a child. Last night, 324 drones and 7 missiles targeted Ukraine. Strikes also hit Dnipropetrovsk region, where a… pic.twitter.com/YM4Mw8KUoL