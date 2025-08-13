Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες – Μακρόν, Μερτς και Ζελένσκι θέτουν τους όρους τους πριν από τη σύνοδο στην Αλάσκα

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε την Τετάρτη (13.08.2025) από το φρούριο Μπρεγκανσόν, μαζί με τον Αντόνιο Κόστα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και τους υπουργούς Σεμπαστιάν Λεκορνού και Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Η δήλωση έγινε μετά από τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες.

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ξεκάθαρα τη βούλησή του να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός κατά τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Αυγούστου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας. Η πρωτοβουλία αυτή, που υποστηρίζεται από τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει επίσης ανταλλαγές αιχμαλώτων και την απελευθέρωση παιδιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία» και ότι μια «στέρεη και διαρκής» ειρήνη πρέπει να επιλύει τόσο τα εδαφικά ζητήματα όσο και τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Τα εδαφικά ζητήματα, κόκκινη γραμμή για το Κίεβο

Ο Μακρόν επανέλαβε ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας «δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και θα διαπραγματευθεί μόνο από τον πρόεδρο της Ουκρανίας». Αυτή η θέση φέρεται να διατυπώθηκε ρητά και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι, μετά τη συνεδρίαση, θα υιοθετηθεί νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από την πλευρά του διευκρίνισε: «Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συνομιλία με τον Τραμπ και του ευχηθήκαμε επιτυχία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει τα εδαφικά ζητήματα, αλλά το σημείο εκκίνησης πρέπει να είναι η τρέχουσα γραμμή επαφής. Η νομική αναγνώριση των εδαφών που κατέχει η Ρωσία δεν είναι υπό διαπραγμάτευση».

Ο Γερμανός καγκελάριος καθόρισε πέντε βασικές αρχές που, όπως τόνισε, θα πρέπει να διέπουν τις συνομιλίες στην Αλάσκα. Η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει σε κάθε διαπραγμάτευση, η εκεχειρία να αποτελέσει το πρώτο βήμα, μπορεί να συζητηθούν εδαφικά ζητήματα αλλά χωρίς νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών, να υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο με τις ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας να παραμένουν, και οι συνομιλίες να ενταχθούν σε μια διατλαντική στρατηγική με στόχο τη στήριξη της Ουκρανίας και την εντατικοποίηση της πίεσης προς τη Ρωσία.

Ο Μερτς ξεκαθάρισε ότι, εάν στην Αλάσκα δεν υπάρξει καμία κίνηση από τη ρωσική πλευρά, «οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση». Όπως πρόσθεσε, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι μετά τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερώσει πρώτα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε αυτή η συνάντηση να κινηθεί στη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να πετύχει στο Άνκορατζ την Παρασκευή», είπε ο καγκελάριος, εκφράζοντας την ελπίδα για «πιθανό τερματισμό του πολέμου».

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τον Πούτιν για «μπλόφα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους συμμάχους του και δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «μπλοφάρει» και «δεν θέλει την ειρήνη». Εξέφρασε την ελπίδα ότι «η κατάπαυση του πυρός θα είναι το κύριο θέμα της συνόδου στην Αλάσκα».

Δίπλα στον Φρίντριχ Μερτς, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε την ευρωπαϊκή ενότητα και τον «πολύ εντατικό» συντονισμό με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Πρόσθεσε ότι «ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία», εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην ιδέα μιας τριμερούς συνόδου παρακολούθησης με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τού διαβεβαίωσε πως θα επικοινωνήσει μαζί του αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν, και ότι εάν οι σημερινοί στόχοι δεν επιτευχθούν, θα εξετάσουν από κοινού τα επόμενα βήματα.

«Ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη αλλαγή στάσης όσον αφορά τις εδαφικές παραχωρήσεις, ο Ζελένσκι απάντησε ότι αυτή δεν έχει αλλάξει και δεν μπορεί να αλλάξει, καθώς το Σύνταγμα της Ουκρανίας παραμένει αμετάβλητο. «Κάθε ζήτημα που αφορά την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη ο λαός μας, η βούληση του λαού μας και το Σύνταγμα της Ουκρανίας».

Φον ντερ Λάιεν: «Ευρώπη, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ενισχύουν το κοινό τους έδαφος για την Ουκρανία»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό τους έδαφος αναφορικά με την Ουκρανία, μετά την τηλεδιάσκεψη.

Με ανάρτησή της στο X, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι είχε «μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» μετά τη συμμετοχή της στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης του τελευταίου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call.



We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska.



Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine.



We will remain in close coordination. Nobody… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

«Σήμερα η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι «θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς — μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».