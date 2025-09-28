Κόσμος

Ουκρανία: Πάνω από 500 drones και 40 πυραύλους εκτόξευσε η Ρωσία σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της – Ανάμεσα στους 4 νεκρούς, μία 12χρονη

67 άνθρωποι τραυματίστηκαν συνολικά, ανάμεσά τους και παιδιά - Καταστράφηκαν πολυκατοικίες, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια
Πολυκατοικίες
REUTERS / Thomas Peter

Έναν από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς που έχει δεχθεί ποτέ από την έναρξη του πολέμου το 2022, δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας (28.09.2025) η Ουκρανία. Η Ρωσία εκτόξευσε συγκεκριμένα 595 drones και 48 πυραύλους προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές σε υποδομές στο Κίεβο και προκαλώντας τον θάνατο 4 ατόμων. Ανάμεσα στα θύματα ένα κορίτσι μόλις 12 χρόνων.

Στη νέα, μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, τραυματίστηκαν και 10 άτομα. Συνολικά προκλήθηκαν ζημιές σε 15 σημεία σε 5 διαφορετικές συνοικίες του Κιέβου. Ολόκληρες πολυκατοικίες καταστράφηκαν από τα drones.

Σχετικά με την 12χρονη, βρέθηκε νεκρή στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και drones.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Αρκετές άλλες περιοχές χτυπήθηκαν στην επίθεση, με τουλάχιστον 16 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών, να τραυματίζονται στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Συνολικά τραυματίστηκαν 67 άνθρωποι.

Στα δυτικά της Ουκρανίας, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την αεροπορία της «προληπτικά», ύστερα από την είσοδο στον εναέριο χώρο της περίπου 20 ρωσικών drones καθώς και τριών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία του πληθυσμού, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 568 drones και 43 πυραύλους και τόνισε ότι ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η πρωτεύουσα Κίεβο.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση διήρκησε πάνω από 12 ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε μια καρδιολογική κλινική, σε εργοστάσια και πολυκατοικίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο» - Κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο στο μετρό
Άμεση ήταν η αντίδραση της Πολωνίας, με τη Βαρσοβία να κλείνει τα ξημερώματα τον εναέριο χώρο της στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ
Κατεστραμμένη πολυκατοικία από βομβαρδισμούς στο Κίεβο 19
Newsit logo
Newsit logo