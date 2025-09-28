Ουκρανία: Πάνω από 500 drones και 40 πυραύλους εκτόξευσε η Ρωσία σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της – Ανάμεσα στους 4 νεκρούς, μία 12χρονη

Έναν από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς που έχει δεχθεί ποτέ από την έναρξη του πολέμου το 2022, δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας (28.09.2025) η Ουκρανία. Η Ρωσία εκτόξευσε συγκεκριμένα 595 drones και 48 πυραύλους προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές σε υποδομές στο Κίεβο και προκαλώντας τον θάνατο 4 ατόμων. Ανάμεσα στα θύματα ένα κορίτσι μόλις 12 χρόνων.

Στη νέα, μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, τραυματίστηκαν και 10 άτομα. Συνολικά προκλήθηκαν ζημιές σε 15 σημεία σε 5 διαφορετικές συνοικίες του Κιέβου. Ολόκληρες πολυκατοικίες καταστράφηκαν από τα drones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

One of the destroyed streets of Kyiv today. The search for people trapped under the rubble in their own homes continues. The russians are simply monsters. This inhuman cruelty inflicted on the peaceful citizens of Ukraine! pic.twitter.com/xTxJT6jd4P — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) September 28, 2025

Σχετικά με την 12χρονη, βρέθηκε νεκρή στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και drones.

Time to wake up, and we still haven’t slept.



Kyiv — shaken by endless explosions all night. Dozens of russian drones still above.



Call it what it is: not war, but state-sponsored terror against civilians.



Sadly, heavy damage and injuries have been reported. pic.twitter.com/5dYXJMHP4c — UAVoyager(@NAFOvoyager) September 28, 2025

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Sofiivska Borschahivka, a quiet Kyiv suburb. Now one street nearly gone. Russia isn’t fighting NATO “expansion.” It’s fighting Ukraine’s existence. pic.twitter.com/nMhBphEAEu — Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 28, 2025

Αρκετές άλλες περιοχές χτυπήθηκαν στην επίθεση, με τουλάχιστον 16 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών, να τραυματίζονται στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Συνολικά τραυματίστηκαν 67 άνθρωποι.

Російські війська вкотре обстріляли Київ. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, арницькому та ніпровському районах.

Наразі відомо про 4 загиблих. Інформація уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи pic.twitter.com/Vk7sXt4ZTf — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) September 28, 2025

Στα δυτικά της Ουκρανίας, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την αεροπορία της «προληπτικά», ύστερα από την είσοδο στον εναέριο χώρο της περίπου 20 ρωσικών drones καθώς και τριών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία του πληθυσμού, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 568 drones και 43 πυραύλους και τόνισε ότι ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η πρωτεύουσα Κίεβο.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση διήρκησε πάνω από 12 ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε μια καρδιολογική κλινική, σε εργοστάσια και πολυκατοικίες.