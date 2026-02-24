Κόσμος

Ουκρανία: Παράλογα τα όσα λέει η Ρωσία περί πυρηνικών όπλων – «Έχουν εντυπωσιακό ιστορικό στα ψέματα»

«Προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της βρώμικης βόμβας»
Ουκρανία
Η Ουκρανία χαρακτήρισε «παράλογα» τα όσα ισχυρίζεται η Ρωσία πως το Κίεβο προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τη βοήθεια της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Απάντηση στα όσα είπε η Ρωσία περί πυρηνικό όπλων που προσπαθεί να αποκτήσει η Ουκρανία μέσω της Βρετανίας και της Γαλλίας έδωσε ο Χεόρχιι Τίχιι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό τους στα ψέματα, προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της «βρώμικης βόμβας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Για την ιστορία η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους απορρίπτουμε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βόμβες βρόμικων πληροφοριών της Ρωσίας».

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR) της Ρωσίας, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, κατηγόρησε τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι προετοιμάζονται να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με εξαρτήματα και τεχνολογία πυρηνικών όπλων.

Η Βρετανία δεν απάντησε άμεσα στον ρωσικό ισχυρισμό. Η Γαλλία, μέσω δήλωσης που έκανε η πρεσβεία της στη Μόσχα στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, είπε ότι αυτό είναι “κατάφωρο ψέμα”.

Κόσμος
