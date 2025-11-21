Ουκρανία: «Περίπου 5.000 στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου» υποστηρίζει η Ρωσία

Την ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη «πυρετώδεις» διπλωματικές επαφές μετά την δημοσιοποίηση του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων για την Ουκρανία, η Ρωσία προσπαθεί να κερδίσει εδάφη στις παραμεθόριες περιοχές.

Ειδικότερα, ή Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στις περιφέρειες του Χαρκόβου και του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, τους τελευταίους μήνες, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη στο ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, όπου θα υπάρξει και διαμοιρασμός κατεχόμενων εδαφών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, το Κρεμλίνο δήλωσε χθες (20.11.2025) το βράδυ ότι τα ρωσικά στρατεύματα πήραν τον έλεγχο του Κουπιάνσκ, μιας μεγάλης πόλης στον ποταμό Οσκίλ, αλλά η Ουκρανία αρνήθηκε τον ισχυρισμό αυτό.

Ωστόσο, σήμερα (21.11.2025) η Μόσχα επανήλθε με τον ισχυρισμό ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ενώ δεν υπήρχε άμεσα σχόλιο από τον ουκρανικό στρατό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η πρόοδος της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης αναμένεται να πείσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διαπραγματευθεί τώρα παρά αργότερα.

Τόνισε επίσης τα σχόλια που έκανε χθες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όταν τον ενημέρωσε ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ρωσίας, ότι η πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας δεν έχει δώσει στα ουκρανικά στρατεύματα οδηγίες περί παράδοσης παρά το γεγονός ότι έχουν εγκλωβιστεί.

Ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι δεν σκέφτεται την τύχη των δικών του στρατιωτών και ότι το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε στην Ουκρανία δείχνει ότι η χώρα δεν κυβερνάται από πολιτική ηγεσία αλλά από «συνδικάτο οργανωμένου εγκλήματος».