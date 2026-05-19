Συρία: Ένας στρατιώτης νεκρός από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Δαμασκό

Συναγερμός σήμανε σήμερα (19.05.2026) στις στρατιωτικές δυνάμεις της Συρίας, καθώς σημειώθηκε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά σε κτίριο οργανισμού, που υπάγεται στο υπουργείο Αμυνας, στην περιοχή Μπαμπ Σαρκί, κοντά στην Παλιά Πόλη της Δαμασκού.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Συρίας, ένας στρατιωτικός έχασε την ζωή του και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από την έκρηξη, ενώ βίντεο από την περιοχή έχουν ήδη δημοσιευθεί στα social media.

Στρατιώτες είχαν εντοπίσει μια άλλη βόμβα κοντά στο κτίριο στην περιοχή Μπαμπ Σαρκί της πρωτεύουσας και ενώ προσπαθούσαν να την απενεργοποιήσουν, εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί μέσα στο αυτοκίνητο εξερράγη σε κοντινή απόσταση, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση του.

A Levant24 correspondent reported a car bomb near Bab Sharqi in Damascus. Video circulating shows the aftermath of the explosion. Reportedly, at least three people were killed, though this has not been confirmed. pic.twitter.com/7BmrhzT8M1 — Levant24 (@Levant_24_) May 19, 2026

Το υπουργείο στην ανακοίνωση του, προσθέτει ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρων έχουν αναπτυχθεί στο σημείο της έκρηξης. Περίπου 12 άτομα τραυματίστηκαν.

Οι τραυματίες μεταφέρονται σε κοντινά νοσοκομεία και ιατρικές ομάδες συνεχίζουν να παρέχουν θεραπεία και να παρακολουθούν την κατάστασή τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση.