Ουκρανία: «Περισσότερα ρομπότ και τεχνολογία – λιγότερα θύματα» η φιλοσοφία του νέου υπουργού Άμυνας

Οι μεταρρυθμίσεις του θα επικεντρωθούν στην ψηφιοποίηση του στρατού, την αύξηση της χρήσης drones και τεχνητής νοημοσύνης
Ο νέος Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ
Ο νέος Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ / REUTERS / Andrii Nesterenko

Η Ουκρανία έχει νέο υπουργό Άμυνας και ο ίδιος φρόντισε από την πρώτη στιγμή να δώσε το «στίγμα» των πολιτικών που θα εφαρμόσει με σημεία αναφοράς τις καινοτομίες και τις μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας στον πόλεμο με τη Ρωσία.

 Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας διόρισε σήμερα (14.01.2026) τον Μιχαΐλο Φεντόροφ ως νέο υπουργό Άμυνας, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης, ενώ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρήση τεχνολογιών αιχμής από τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας.

Ιδιαίτερα βοήθησε να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα στις δυνάμεις της Ουκρανίας στην πρώτη γραμμή αναπτύσσοντας τερματικά Starlink.

Ο Φεντόροφ είχε επίσης σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας αποκαλούμενης «γραμμής drone» – μιας αμυντικής γραμμής από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα με στόχο την πρόκληση των μέγιστων δυνατών απωλειών στα ρωσικά στρατεύματα.

«Σήμερα είναι αδύνατο να πολεμήσεις με νέες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας μια παλιά οργανωτική δομή. Χρειαζόμαστε συνολικές αλλαγές», δήλωσε ο Φεντόροφ παρουσιάζοντας στους βουλευτές ένα σχέδιο δράσης πριν από την ψηφοφορία.

«Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε το σύστημα: να μεταρρυθμίσουμε το στρατό, να βελτιώσουμε την υποδομή στις γραμμές του μετώπου, να εξαλείψουμε τα ψέματα και τη διαφθορά και να κάνουμε νέα κουλτούρα την ηγεσία και την εμπιστοσύνη», πρόσθεσε.

Ο Φεντόροφ αναλαμβάνει τη θέση του εβδομάδες μόλις ύστερα από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα που προκάλεσε θυμό στην κοινή γνώμη για την κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο διορισμός του εντάσσεται στον ανασχηματισμό στον οποίο προχώρησε ο Ζελένσκι, διορίζοντας επίσης ένα δημοφιλή επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών στο κέντρο της διοίκησής του, τον Κίριλο Μπουντάνοφ, ως προσωπάρχη.

Ο Φεντόροφ δήλωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις του θα επικεντρωθούν στην ψηφιοποίηση του στρατού, την αύξηση της χρήσης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και τεχνητής νοημοσύνης και στην ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας.

«Περισσότερα ρομπότ – λιγότερες απώλειες. Περισσότερη τεχνολογία – λιγότερα θύματα», δήλωσε ο Φεντόροφ.

