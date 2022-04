Στην Μαριούπολη τα τμήματα της 36ης ταξιαρχίας πεζοναυτών που φέρει το όνομα του αντιναυάρχου Μιχαήλ Βιλίνσκι, έσπασαν τον κλοιό και ενώθηκαν με το τάγμα «Αζόφ», μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform, επικαλούμενο δηλώσεις του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Ολέξιι Αρεστόβιτς που έκανε με ανάρτησή του στο Facebook.

«Στην Μαριούπολη τμήματα της 36ης ταξιαρχίας πεζοναυτών, έπειτα από έναν δύσκολο και πολύ ριψοκίνδυνο ελιγμό, έσπασαν τον κλοιό και ενώθηκαν με το τάγμα Αζόφ, το οποίο με τρόπο επαγγελματικό υποστήριξε την επιχείρηση» έγραψε ο Αρεστόβιτς.

Ο Αρεστόβιτς επισήμανε ότι το τάγμα «Αζόφ» έλαβε σημαντική ενίσχυση, ενώ η 36η ταξιαρχία απέφυγε να διασπασθεί κατά τμήματα και απέκτησε πρόσθετες σοβαρές δυνατότητες, αποκτώντας μια δεύτερη ευκαιρία.

«Οι υπερασπιστές της πόλης είναι τώρα πλέον μαζί, ενίσχυσαν σημαντικά την περιοχή άμυνάς τους. Γενικά το σύστημα άμυνας της πόλης αναβαθμίσθηκε και ενισχύθηκε. Αυτό λοιπόν συμβαίνει όταν οι αξιωματικοί δεν τα χάνουν και σθεναρά διοικούν τα στρατεύματα. Ας κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Ο στρατός ξέρει τι κάνει» δήλωσε ο Αρεστόβιτς.

"In the besieged #Mariupol, the marines made a breakthrough and united with the #Azov. Thus, it has become possible to strengthen the defence area," adviser to the head of the President's Office @arestovych.