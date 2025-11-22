Ουκρανία: Προβληματισμένη η Ευρώπη για το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ – «Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε με προσοχή στο σχέδιο των 28 σημείων που κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ ως πιθανό οδικό χάρτη για την ειρήνη στην Ουκρανία, στο περιθώριο των συζητήσεων της G20 στη Νότια Αφρική.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε το Σάββατο (22.11.2025) στο περιθώριο της G20, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρουν ότι το κείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως «βάση εργασίας», προσθέτοντας ωστόσο ότι «απαιτεί επιπλέον προσπάθεια» προτού θεωρηθεί αποδεκτό από την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιοι ηγέτες τονίζουν την ανησυχία τους για τους στρατιωτικούς περιορισμούς που προβλέπονται για τις ουκρανικές δυνάμεις, προειδοποιώντας ότι αυτοί θα μπορούσαν να καταστήσουν τη χώρα ευάλωτη σε νέες επιθέσεις.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης διπλωματικής πίεσης, η ΕΕ επιμένει στην ανάγκη να διασφαλιστούν σταθερές συνθήκες ασφάλειας πριν από οποιαδήποτε συμφωνία.

Η κοινή δήλωση υπογράφτηκε από τους ηγέτες της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε και του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Τη συνυπέγραψαν επίσης οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει το BBC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κείμενο αναφέρεται: «Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργά ώστε μια μελλοντική ειρήνη να είναι πραγματικά βιώσιμη. Παραμένουμε απολύτως ξεκάθαροι στην αρχή ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν με τη βία».

Οι ηγέτες προσθέτουν: «Μας ανησυχούν οι προτεινόμενοι περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς θα έθεταν την Ουκρανία σε κίνδυνο έναντι μελλοντικών επιθέσεων».

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι «η εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ απαιτεί τη ρητή συναίνεση των κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα».