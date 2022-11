Ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν στο Κίεβο, ενώ οι σειρήνες που προειδοποιούν για επικείμενη επιδρομή ρωσικών πυραύλων ηχούν σε όλη τη χώρα, την ώρα που οι ηγέτες των 20 πιο ανεπτυγμένων χωρών βρίσκονται στην Ινδονησία για τη Σύνοδο των G20 και καταδικάζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία…

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Reuters τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούσθηκαν στο Κίεβο, ενώ καπνός φαίνονταν να υψώνεται πάνω από την πόλη.

Κατά τον σύμβουλο της Ουκρανικής Προεδρίας, Andriy Yermank, η πυραυλική επίθεση «είναι η απάντηση της Ρωσίας στην ομιλία του Ζελένσκι στην Σύνοδο των G20».

«Μπορεί κανείς να θεωρήσει στα σοβαρά ότι το Κρεμλίνο θέλει την ειρήνη;» διερωτάται ο Yermank, προσθέτοντας πως στο τέλος οι «τρομοκράτες πάντα χάνουν».

An air alert has been declared throughout Ukraine



"Russia is responding to Zelenskyy’s powerful speech at the G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace?" Andrii Yermak, head of the Office of the President of Ukraine, wrote. pic.twitter.com/Rh0hImHaWg — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

Two residential buildings hit in Kyiv as a result of a Russian attack.



Video: Kyrylo Tymoshenko pic.twitter.com/dwe3zLxym2 — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) November 15, 2022

Ο Δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε πως – με βάση τις πρώτες πληροφορίες – από την ρωσική πυραυλική επίθεση επλήγησαν δύο κτίρια κατοικιών.

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, επλήγησαν δύο κτίρια κατοικιών στην συνοικία Πετσέρσκ. Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε μερικούς πυραύλους πάνω από το Κίεβο. Γιατροί και διασώστες βρίσκονται στο σημείο», έγραψε ο Κλίτσκο στο Telegram.

⚡️⚡️ Klitschko: 2 apartment buildings hit in Kyiv.



Two buildings have been hit with Russian missiles in the city's Pechersk District, according to Kyiv Mayor Vitali Klitschko, who cited preliminary reports he's got. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 15, 2022

Ανταποκριτής του Reuters που έφτασε στο σημείο μετά την επίθεση δήλωσε ότι περίπου 15 κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από την καμένη πλευρά της πενταώροφης πολυκατοικίας.

Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Διεθνείς Υποθέσεις, Carl Bildt, που αναδημοσιεύει το βίντεο από την φλεγόμενη πολυκατοικία στο Κίεβο, συνδέει ευθέως την ρωσική επίθεση με τα «αντίποινα» της Μόσχας στην ανακατάληψη της Χερσώνας από τον Ουκρανικό Στρατό.