Ουκρανία: Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε το κέντρο του Σούμι – Τουλάχιστον 21 νεκροί, σκληρές εικόνες

Επίθεση με ρωσικούς πυραύλους δέχθηκε η πόλη Σούμι στη βόρεια Ουκρανία, το πρωί της Κυριακής (13.4.25).

Ο ασκών χρέη δημάρχου στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν «πολλοί νεκροί» από ρωσική επίθεση με πυραύλους, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Ο εχθρός χτύπησε ξανά πολίτες» έγραψε ο Artem Kozbar στο Telegram, επισημαίνοντας ότι τουλάχιστον 21 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ έχουν τραυματιστεί 34 ακόμα.

An attack on the center of Sumy. Photos and videos of the aftermath have appeared



The Russians struck with two ballistic missiles. As a result of the strike, there are casualties and injuries, but the exact numbers are not specified.



Residential and non-residential… pic.twitter.com/BeXulPDEA3