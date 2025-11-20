Ουκρανία: Ρώσοι στρατιώτες καταγράφονται να περπατούν ελεύθερα στους κατεστραμμένους δρόμους του Ποκρόφσκ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε την Πέμπτη (20.11.2025) νέες εντυπωσιακές εικόνες: Ρώσοι στρατιώτες εμφανίζονται σε βίντεο του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας να περπατούν ελεύθερα σε έναν έρημο δρόμο στο νότιο τμήμα του Ποκρόφσκ. Τα μισογκρεμισμένα κτίρια και οι άδειες συνοικίες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής μετά από περισσότερο από έναν χρόνο σταδιακής πολιορκίας.

Η Ρωσία υποστηρίζει πλέον ότι ελέγχει το Ποκρόφσκ στην Ουκρανία, το οποίο ρωσικά μέσα χαρακτηρίζουν «πύλη προς το Ντονέτσκ».

Στους χάρτες που δημοσιεύει ο ρωσικός στρατός, οι ουκρανικές δυνάμεις εμφανίζονται περικυκλωμένες στη γειτονική πόλη Μίρνοχραντ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η κατάληψη του Ποκρόφσκ ανοίγει τον δρόμο για προέλαση προς Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, βορειότερα.

Russian forces walking around Pokrovsk.



Note the heavy fog still present as well as very little auditable fighting in the city. pic.twitter.com/n8sIe3nZRu — ayden (@squatsons) November 20, 2025

Μια πόλη ρημαγμένη και εγκαταλελειμμένη

Όπως επιβεβαιώνει το Reuters, τα πλάνα έχουν τραβηχτεί σε νότια συνοικία του Ποκρόφσκ. Στο βίντεο φαίνονται Ρώσοι στρατιώτες να κινούνται χωρίς αντίσταση, ενώ ένας από αυτούς σπρώχνει φορείο ανάμεσα σε μισογκρεμισμένα κτίρια. Κανένας άμαχος δεν διακρίνεται, ένδειξη του μαζικού εκτοπισμού που προκάλεσαν οι μάχες.

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της Μόσχας, οι ουκρανικοί επιχειρησιακοί χάρτες χαρακτηρίζουν το Ποκρόφσκ «γκρίζα ζώνη», που δεν ελέγχεται πλήρως από καμία πλευρά. Όσο για το Μίρνοχραντ, δεν έχει περικυκλωθεί ολοκληρωτικά σύμφωνα με το ουκρανικό επιτελείο.

Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει ότι συνεχίζει να ενισχύει τις γραμμές επιμελητείας και ότι οι μάχες «συνεχίζονται σε διάφορες συνοικίες του Ποκρόφσκ». Οι επιχειρήσεις για «την εξόντωση του εχθρού» παραμένουν σε εξέλιξη, προσθέτει.