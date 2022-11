Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα 214 στρατιώτες αιχμαλώτους πολέμου στην τελευταία μιας σειράς ανταλλαγής αιχμαλώτων, με πολλούς από τους Ουκρανούς να είναι τραυματίες επιζώντες της προσπάθειας να υπερασπιστούν την Μαριούπολη τον Απρίλιο και τον Μάιο, κλεισμένοι στην χαλυβουργία Αζοφστάλ.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως η Ουκρανία απελευθέρωσε 107 Ρώσους στρατιώτες και πως θα μεταφερθούν στη Μόσχα για την “απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική βοήθεια”.

Ο Αντρίι Γέρμακ, ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας, δήλωσε πως η Ρωσία απελευθέρωσε 107 Ουκρανούς μαχητές, περιλαμβανομένων 74 που είχαν υπερασπιστεί τη χαλυβουργία Αζοφστάλ, σκηνικό της τελευταίας ουκρανικής αντίστασης στη Μαριούπολη.

On Nov. 3, 107 Ukrainian soldiers returned home from Russian captivity as a result of another mass prisoner swap, according to Andriy Yermak, the head of the President's Office. Among the exchanged soldiers are Azovstal defenders and severely wounded.



