Ουκρανία: Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα – Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν το Κίεβο

Κατάσταση συναγερμού κήρυξαν οι αρχές της Ουκρανίας όλη τη χώρα το πρωί της Τρίτης (25.2.2025), προειδοποιώντας πως έχουν εκτοξευθεί πύραυλοι της Ρωσίας, οι οποίοι και κατευθύνονται στο Κίεβο.

Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την Ουκρανία. Μια γυναίκα 44 ετών τραυματίστηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές στην περιφέρεια του Κιέβου, ανακοίνωσε ο Μικόλα Καλάσνικ, ο περιφερειάρχης της περιοχής.

«Έχει τραυματιστεί στο πόδι της, διακομίστηκε κι εισήχθη σε νοσοκομείο», ανέφερε ο Καλάσνικ μέσω Telegram.

Η επιδρομή ώθησε την Πολωνία, γειτονικό κράτος – μέλος της ΕΕ και του NATO να διατάξει εσπευσμένες απογειώσεις μαχητικών για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της.

Occupiers attacked #Kyiv region at night, there is destruction: woman injured



A 44-year-old woman was injured as a result of an enemy attack in Obukhiv district. The victim has a cut wound to her leg. She was hospitalized to a local hospital. A private house and outbuildings… pic.twitter.com/ii8odEx00S