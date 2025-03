Ουκρανία: Σκληρό «πόκερ» για την κατάπαυση του πυρός – Ο ρόλος του Τραμπ και γιατί αποκλείεται γρήγορος τερματισμός του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα στηρίζει κατ’ αρχήν την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, σημειώνοντας όμως ότι για οποιαδήποτε εκεχειρία θα πρέπει να επιλυθούν τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης και επιμένοντας ότι χρειάζεται να δοθούν απαντήσεις σε πολλές κρίσιμες λεπτομέρειες.

Η υπό όρους στήριξη της Ρωσίας στην πρόταση των ΗΠΑ φαινόταν σχεδιασμένη ώστε η Μόσχα να επιδείξει καλή θέληση και να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Όμως οι πάμπολλες διευκρινίσεις που ζήτησε ο Πούτιν και οι προϋποθέσεις που άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει να τεθούν, μοιάζουν να αποκλείουν έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Συμφωνούμε με τις προτάσεις για παύση των εχθροπραξιών», είπε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο. «Η ιδέα είναι σωστή και ασφαλώς την στηρίζουμε. Αλλά ξεκινάμε από το γεγονός ότι αυτή η διακοπή (των συγκρούσεων) θα έπρεπε να είναι τέτοια που θα οδηγούσε σε μια μακροχρόνια ειρήνη και θα εξάλειφε τις αρχικές αιτίες της κρίσης» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Ρώσος πρόεδρος απαρίθμησε τα θέματα που κατά τον ίδιο χρειάζονται διευκρίνιση και ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο Τραμπ, που έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν, χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις του «πολύ ελπιδοφόρες» αλλά όχι πλήρεις και εξέφρασε την ελπίδα η Μόσχα «να κάνει το σωστό». Σημείωσε επίσης ότι ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, έχει «σοβαρές συνομιλίες» στη Μόσχα γύρω από την αμερικανική πρόταση, την οποία έχει ήδη αποδεχθεί το Κίεβο.

Ο Πούτιν είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται σε όλο το μήκος του μετώπου και ότι μια κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι Ουκρανοί δεν θα την χρησιμοποιήσουν απλώς και μόνο για να ανασυνταχθούν.

«Πώς θα μας εγγυηθούν ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο; Πώς θα οργανωθεί η επίβλεψη (της κατάπαυσης του πυρός); Αυτά είναι σοβαρά ερωτήματα, είναι θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας επίσης», είπε.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι ενδέχεται να τηλεφωνήσει στον Τραμπ για να συζητήσουν το θέμα.

Ο Πούτιν αναρωτήθηκε επίσης πώς θα επηρέαζε την κατάσταση στο Κουρσκ μια κατάπαυση του πυρός. «Εάν σταματήσουμε τις εχθροπραξίες για 30 ημέρες, τι σημαίνει αυτό; Ότι όσοι βρίσκονται εκεί θα φύγουν χωρίς να γίνει μάχη; Θα έπρεπε να τους αφήσουμε να φύγουν μετά τα εγκλήματα που διέπραξαν εναντίον αμάχων; Ή θα μας δώσει η ουκρανική ηγεσία την εντολή να καταθέσουμε τα όπλα μας; Δεν είναι σαφές», υποστήριξε.

Η Ουκρανία ελέγχει πλέον λιγότερα από 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή του Κουρσκ, από τα 1.300 που είχε καταλάβει μετά την εισβολή της, το περασμένο καλοκαίρι. Ο Πούτιν, φορώντας στολή παραλλαγής, κάτι εξαιρετικά σπάνιο, επισκέφθηκε στρατιώτες στο Κουρσκ την Τετάρτη. Σήμερα, είπε ότι η Ρωσία έχει αποκλείσει τους εναπομείναντες Ουκρανούς στρατιώτες, ότι η κατάσταση στο Κουρσκ είναι «υπό τον έλεγχό μας» και ότι «η ομάδα που εισέβαλε στο έδαφός μας έχει απομονωθεί».

«Και αν υπάρξει κάποιο φυσικό εμπόδιο τις επόμενες ημέρες, τότε κανείς δεν θα μπορέσει να φύγει, θα υπάρχουν μόνο δύο λύσεις: να παραδοθούν ή να πεθάνουν», πρόσθεσε.

Εκτός από το θέμα της κατάπαυσης του πυρός, η Ρωσία έδωσε στις ΗΠΑ έναν κατάλογο απαιτήσεων ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία και να εκκινήσουν εκ νέου οι σχέσεις της με την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δύο πηγές.

Όταν ρωτήθηκε για αυτήν την πληροφορία του πρακτορείου Reuters, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ είπε ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν τη θέση της Ρωσίας. Πριν κάνει τις δηλώσεις του ο Πούτιν, ο Ουσάκοφ είπε ότι η αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός δεν προσφέρει «τίποτα» στη Ρωσία.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα καλωσόριζε τις δυτικές εταιρείες, εάν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα. Σημείωσε όμως ότι εγχώριοι παραγωγοί έχουν πάρει τις θέσεις τους στην τοπική αγορά και ότι η Μόσχα δεν θα δημιουργήσει «ειδικές συνθήκες» για τις δυτικές επιχειρήσεις. «Στις εταιρείες που θέλουν να επιστρέψουν, εμείς λέμε: είστε ευπρόσδεκτες, οποιαδήποτε στιγμή», είπε ο Πούτιν, χρησιμοποιώντας την αγγλική λέξη welcome.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι αν η Μόσχα και η Ουάσινγκτον μπορέσουν να συμφωνήσουν στην ενεργειακή συνεργασία, τότε ο ανεφοδιασμός της Ευρώπης με φυσικό αέριο θα μπορούσε να ξαναρχίσει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πάντως, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να απορρίψει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζοντας ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου φοβάται να το πει ευθέως στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι είπε ότι η Μόσχα θέτει όρους για κατάπαυση του πυρός προκειμένου να την καθυστερήσει ή να την αποτρέψει.

«Στην πραγματικότητα, ετοιμάζεται να την απορρίψει. Αλλά ο Πούτιν προφανώς φοβάται να πει ευθέως στον πρόεδρο Τραμπ ότι θέλει να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο, ότι θέλει να σκοτώσει (περισσότερους) Ουκρανούς», είπε ο Ζελένσκι.

