Στην πόλη Λβιβ, στην δυτική Ουκρανία βρέθηκε σήμερα, 30/4/2022, η πασίγνωστη και δημοφιλής ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί.

Πιθανότατα η επίσκεψή της σχετίζεται με την ιδιότητά της ως Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Η πόλη Λβιβ αποτέλεσε «καταφύγιο» για πολλούς άμαχους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην ανατολική και νότια Ουκρανία, αλλά και «δίοδο» προς την γειτονική Πολωνία.

