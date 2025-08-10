Κόσμος

Ουκρανία: Στήριξη Ζελένσκι στην κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την ειρήνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρέτισε την πρωτοβουλία ηγετών της ΕΕ, τονίζοντας ότι το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο και να προστατεύει τα συμφέροντα Ουκρανίας και Ευρώπης
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε και στήριξε πλήρως την Κυριακή (10.08.2025) την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την ειρήνη στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προστατευθούν τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι «το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο» και ευχαρίστησε όσους «στέκονται δίπλα στην Ουκρανία και τον λαό μας».

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανίας, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», έγραψε.

 

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε ονομαστικά στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το σχέδιο κατάληψης της Γάζας απειλεί να στραφεί κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήλπιζε ότι η απόφαση να καταλάβει τη Γάζα θα του έδινε μια ανάσα, όμως αυτή η κίνηση μπορεί τελικά να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, σύμφωνα με ανάλυση της εφημερίδας Haaretz
Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Φωτογραφία αρχείου ΑΡ / Denes Erdos
Κοινό μήνυμα Ευρωπαίων ηγετών για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν: «Η πορεία προς την ειρήνη δεν αποφασίζεται χωρίς την Ουκρανία»
«Μόνο μία προσέγγιση που συνδυάζει υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία μπορεί να φέρει επιτυχία στις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος», ανέφεραν
Κιρ Στάρμερ 10
Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας συνιστά νέα κλιμάκωση σημειώνει η Παλαιστινιακή Αρχή
«Η Λωρίδα της Γάζας είναι αναπόσπαστο μέρος του Κράτους της Παλαιστίνης, όπως ακριβώς η Ιερουσαλήμ και η Δυτική Όχθη. Χωρίς αυτήν, δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος»
Η κατεστραμμένη Γάζα
Newsit logo
Newsit logo