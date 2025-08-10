Ουκρανία: Στήριξη Ζελένσκι στην κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την ειρήνη

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε και στήριξε πλήρως την Κυριακή (10.08.2025) την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την ειρήνη στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προστατευθούν τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι «το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο» και ευχαρίστησε όσους «στέκονται δίπλα στην Ουκρανία και τον λαό μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανίας, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», έγραψε.

The end of the war must be fair, and I am grateful to everyone who stands with Ukraine and our people today for the sake of peace in Ukraine, which is defending the vital security interests of our European nations.



Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε ονομαστικά στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.