Η επίθεση με ρωσικούς πυραύλους έγινε νωρίτερα το απόγευμα στο Κίεβο, την ώρα που οι ηγέτες των 20 πιο ανεπτυγμένων χωρών βρίσκονται στην Ινδονησία για τη Σύνοδο των G20 και καταδικάζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία…

Εκτός από τις καταστροφές, η επίθεση αυτή με στόχο το Κίεβο, άφησε πίσω της πολλές περιοχές, χωρίς ρεύμα.

«Τουλάχιστον οι μισοί κάτοικοι του Κιέβου είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τη μαζική επίθεση ρωσικών πυραύλων», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Στην πρωτεύουσα, τουλάχιστον οι μισοί κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», έγραψε στο Telegram. «(Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης) προκάλεσε έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλη την Ουκρανία», κυρίως στο Κίεβο, «για να εξισορροπήσει το δίκτυο».

Η κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου είναι «κρίσιμη» στην Ουκρανία, δήλωσε η ουκρανική προεδρία μετά τα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές πολλών περιοχών που προκάλεσαν τουλάχιστον έναν θάνατο στο Κίεβο.

«Οι Ρώσοι τρομοκράτες διεξήγαγαν μια νέα σχεδιασμένη επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών. Η κατάσταση είναι κρίσιμη», δήλωσε στο Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρίας, Κιρίλο Τιμόσενκο.

Όπως είπε, η κατάσταση στην πρωτεύουσα Κίεβο, που επλήγη από πολλούς πυραύλους, είναι «εξαιρετικά δύσκολη». «Επιβλήθηκαν ωράρια ειδικών έκτακτων διακοπών ρεύματος», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε από την πλευρά του πως τουλάχιστον τρεις ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κτίρια κατοικιών.

«Στη συνοικία Πετσέρσκ, σε ένα από τα κτίρια που επλήγησαν από πύραυλο, οι διασώστες ανέσυραν το πτώμα ενός ανθρώπου», δήλωσε στο Telegram. «Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο Κλίτσκο.

Την ίδια ώρα, ο πανίσχυρος γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πάτρουσεφ δήλωνε ότι τα όπλα που παρέχει η Δύση και οι ξένοι μισθοφόροι είναι στόχοι προτεραιότητας για τις ρωσικές δυνάμεις που πολεμούν στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti.

Κατά τον σύμβουλο της Ουκρανικής Προεδρίας, Andriy Yermank, η πυραυλική επίθεση «είναι η απάντηση της Ρωσίας στην ομιλία του Ζελένσκι στην Σύνοδο των G20».

«Μπορεί κανείς να θεωρήσει στα σοβαρά ότι το Κρεμλίνο θέλει την ειρήνη;» αναρωτιέται, προσθέτοντας πως στο τέλος οι «τρομοκράτες πάντα χάνουν».

An air alert has been declared throughout Ukraine



“Russia is responding to Zelenskyy’s powerful speech at the G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace?” Andrii Yermak, head of the Office of the President of Ukraine, wrote. pic.twitter.com/Rh0hImHaWg