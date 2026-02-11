Ουκρανία: Σχεδόν 1.500 Αφρικανοί πολεμούν στο πλευρό του ρωσικού στρατού – «Απαράδεκτη η στρατολόγηση» λέει η Κένυα

Υπέρ της Ρωσίας, στις τάξεις του ρωσικού στρατού εντάχθηκαν τουλάχιστον 1.417 Αφρικανοί στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ περισσότεροι από 300 έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με έκθεση της συλλογικότητας All Eyes on Wagner (AEOW) που δόθηκε σήμερα (11.02.2026) στη δημοσιότητα και περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, και κατάλογο με ονόματα.

Η AEOW έλαβε τη λίστα μέσω του ουκρανικού προγράμματος «Θέλω να ζήσω» που καταγράφει τους πεσόντες της πλευράς της Ρωσίας, και ενθαρρύνει τους ξένους μαχητές να παραδοθούν. Περιλαμβάνει τα ονόματα 1.417 ανθρώπων από 45 χώρες της Αφρικής που στρατολογήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 και τους 316 που σκοτώθηκαν στο μέτωπο στην Ουκρανία. Οι πραγματικοί αριθμοί ωστόσο ενδέχεται να είναι κατά πολύ υψηλότεροι.

«Το φαινόμενο της στρατολόγησης Αφρικανών πολιτών δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μια σκόπιμη και οργανωμένη στρατηγική» καθώς η Μόσχα «αντιμετωπίζει ελλείψεις ανθρωπίνου δυναμικού» όσο παρατείνεται ο πόλεμος, σημείωσε.

«Εντυπωσιαστήκαμε με την ευκολία με την οποία μπορεί κανείς να βρει μια πρόταση ή ένα μέσο για να φύγει από αυτές τις (αφρικανικές) χώρες. Χρειάζονται μόλις 5 λεπτά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης», είπε στο AFP ο Λου Όσμπορν.

«Η Ρωσία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να καταστήσει τη στρατολόγηση πραγματικά προσβάσιμη στις μάζες», πρόσθεσε.

Η συλλογικότητα δημοσιοποίησε τη λίστα ώστε οι οικογένειες που δεν έχουν νέα από τους δικούς τους ανθρώπους να ενημερωθούν για την τύχη τους και να οργανωθούν για να ζητήσουν να επιστραφούν οι σοροί τους.

Οι περισσότεροι από τους Αφρικανούς που μάχονται στο πλευρό του ρωσικού στρατού προέρχονται από την Αίγυπτο (361 άνδρες) και ακολουθούν το Καμερούν (335) και η Γκάνα (234). Τουλάχιστον 45 Κενυάτες έχουν σκοτωθεί στο μέτωπο.

Χιλιάδες ξένοι μαχητές έχουν ενταχθεί στον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία. Για να στρατολογήσει άνδρες, η Μόσχα στράφηκε αρχικά σε χώρες με τις οποίες διατηρεί ιστορικά στενές σχέσεις, όπως είναι το Καζακστάν, το Τατζικιστάν και η Κούβα.

Η Ουκρανία έχει επίσης αρκετές χιλιάδες ξένους μαχητές στις γραμμές της.

Απαράδεκτη η στρατολογήση λέει η Κένυα

Η Κένυα λέει ότι θα απευθυνθεί στη Ρωσία για τις αυξανόμενες αναφορές ότι οι πολίτες της στρατολογούνται για να πολεμήσουν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο BBC, ο υπουργός Εξωτερικών, Μουσάλια Μουνταβάντι χαρακτήρισε την πρακτική «απαράδεκτη και παράνομη» και είπε ότι η Κένυα είχε κλείσει παράνομα στρατολογικά γραφεία και θα παροτρύνει τη Μόσχα να υπογράψει μια συμφωνία που θα απαγορεύει τη στρατολόγηση Κενυατών στρατιωτών.

Συγκεκριμένα η Κένυα φέρεται να έκλεισε περισσότερα από 600 γραφεία πρόσληψης που ήταν ύποπτα για εξαπάτηση Κενυατών με υποσχέσεις για θέσεις εργασίας στο εξωτερικό.

Η κυβέρνηση της Κένυας εκτιμά ότι περίπου 200 υπήκοοί της έχουν στρατολογηθεί για να πολεμήσουν για τη Ρωσία. Από την πλευρά της η Ουκρανία εκτιμά ότι η Ρωσία στρατολόγησε τουλάχιστον 1.436 άτομα από 36 αφρικανικές χώρες.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τουλάχιστον 1.436 πολίτες από 36 αφρικανικές χώρες μάχονται αυτή τη στιγμή στις τάξεις του στρατού εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει όσους έχουν ταυτοποιηθεί, αν και ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι υψηλότερος», ανέφερε πριν λίγους μήνες ο υπουργός Εξωτερικών, Άντριι Σίμπιχα.

«Η Ρωσία στρατολογεί υπηκόους αφρικανικών χωρών χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους. Σε ορισμένους προσφέρονται χρήματα, ενώ άλλοι εξαπατώνται και δεν συνειδητοποιούν τι υπογράφουν ή αναγκάζονται να το κάνουν υπό πίεση. Η υπογραφή ενός συμβολαίου ισοδυναμεί με την υπογραφή μιας θανατικής καταδίκης», έγραψε στο X τον περασμένο Νοέμβριο ο Σίμπιχα.

Οι ξένοι πολίτες στον ρωσικό στρατό έχουν θλιβερή μοίρα. Η πλειοψηφία τους στέλνεται άμεσα στις λεγόμενες «επιθέσεις κατά κύματα», όπου σκοτώνονται γρήγορα. Η ρωσική διοίκηση γνωρίζει ότι δεν θα υπάρξει λογοδοσία για τον σκοτωμένο ξένο, γι’ αυτό τους αντιμετωπίζει ως υλικό δεύτερης κατηγορίας, αναλώσιμο ανθρώπινο υλικό. Η πλειοψηφία των μισθοφόρων δεν επιβιώνει πάνω από έναν μήνα».

«Υπάρχουν δύο επιλογές για να αποφύγει κανείς μια τέτοια μοίρα. Πρώτον, μην στρατολογηθείτε και μην υπογράψετε κανένα έγγραφο με τις ρωσικές αρχές… Δεύτερον, αν έχετε ήδη σταλεί στις γραμμές του μετώπου, αναζητήστε κάθε ευκαιρία να λιποτακτήσετε και να γίνετε αιχμάλωτοι πολέμου», έγραψε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.