Ουκρανία: Συγκλονιστικό βίντεο με γυναίκα θαμμένη σε συντρίμμια κτιρίου μετά από ρωσική επίθεση

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που καταγράφηκαν σε περιοχή της Ουκρανίας που χτυπήθηκε από πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία, με γυναίκα που θάφτηκε κάτω από τα συντρ’ιμμια κτιρίου.

Επίθεση σε κτίριο στη Ζαπορίζια, εξαπέλυσε ο στρατός στη Ρωσία, με διασώστες από την Ουκρανία να καταγράφουν τη στιγμή που γυναίκα καλεί για βοήθεια, τη στιγμή που μόνο το χέρι της φαίνεται μέσα από χαλάσματα, ενώ η ίδια έχει θαφτεί ολόκληρη κάτω από σκόνες και μπετά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, το χέρι είναι καλυμμένο με σκόνη και χώματα την ώρα που η γυναίκα εκλιπαρεί για βοήθεια.

Ένας διασώστης πιάνει το χέρι της και το σφίγγει για να της δώσει κουράγιο, μέχρι να επιχειρήσουν οι υπόλοιποι για την απεγκλωβισμό της από τα συντρίμμια.

Με γρήγορες κινήσεις οι υπόλοιποι διασώστες την απεγκλώβισαν και την έβαλαν σε ειδικό φορείο, προκειμένου να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Rescuers in Ukraine captured the remarkable moment they encountered a woman’s hand, reaching for help, amidst the rubble of a building destroyed in a Russian attack. The woman survived the attack and was taken to hospital. pic.twitter.com/OgfG5Cavgb — ABC News (@ABC) March 17, 2026

Η γυναίκα είναι ολόκληρη καλυμμένη από σκόνη, αλλά ευτυχώς βγήκε από τα συντρίμμια ζωντανή.