Ουκρανία: Συνελήφθησαν 10 ύποπτοι για «συμβόλαια θανάτου» αξιωματούχων – Η Ρωσία τους έδινε έως και 10.000 δολάρια

«Η ρωσική πλευρά είχε υποσχεθεί στους υπόπτους μεγάλα ποσά που εξαρτώνται από τη φήμη και την επιρροή του πιθανού θύματος» είπε το Κίεβο
Ρώσοι στρατιώτες
Ρώσοι στρατιώτες / REUTERS / Sergey Pivovarov

Μια σημαντική υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας στην Ουκρανία με «πρωταγωνιστές» άτομα τα οποία φέρεται να πλήρωνε η Ρωσία για να εκτελούν υψηλόβαθμους Ουκρανούς αξιωματούχους επί πληρωμή.

Στο παρελθόν, η Ουκρανία έχει κατηγορήσει ξανά τη Ρωσία ότι σχεδιάζει δολοφονίες υψηλόβαθμων αξιωματούχων, περιλαμβανομένου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του επικεφαλής των υπηρεσιών Πληροφοριών.

Το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα (20.02.2026) ότι συνελήφθησαν 10 ύποπτοι σε Ουκρανία και Μολδαβία στο πλαίσιο έρευνας για σχέδια δολοφονίας υψηλόβαθμων αξιωματούχων, με τη Ρωσία να φέρεται να είχε υποσχεθεί να καταβάλει έως και 100.000 δολάρια για κάθε στόχο.

«Στο πλαίσιο του έργου μιας κοινής ομάδας εργασίας των ουκρανικών και των μολδαβικών δυνάμεων της τάξης εντοπίστηκε οργανωμένη ομάδα που προετοίμαζε κατά παραγγελία δολοφονίες γνωστών Ουκρανών πολιτών και αλλοδαπών», δήλωσε ο Ουκρανός γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο σε ανακοίνωσή του.

Πραγματοποιήθηκαν περίπου 20 έρευνες στο πλαίσιο των οποίων κατασχέθηκαν χρήματα, όπλα, εκρηκτικά και συσκευές επικοινωνίας, σημείωσε ο ίδιος.

Εξάλλου, επτά ύποπτοι συνελήφθησαν στην Ουκρανία και τρεις ακόμη – μεταξύ των οποίων και ο συντονιστής της ομάδας—στη Μολδαβία.  Η Ρωσία προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Η χώρα αυτή, γειτονική της Ουκρανίας που καταγγέλλει συχνά ρωσικές παρεμβάσεις με στόχο να εκτραπεί η φιλοευρωπαϊκή της κατεύθυνση, επιβεβαίωσε ότι έρευνα έφερε στο φως σχέδια «φυσικής εξόντωσης πολλών δημόσιων προσωπικοτήτων στην Ουκρανία».

Η Ουκρανία έχει κατονομάσει μόνο έναν από τους στόχους αυτών των σχεδίων δολοφονίας. Πρόκειται για τον Αντρίι Γιούσοφ, αξιωματούχο που εργάζεται στις στρατηγικής σημασίας ουκρανικές στρατιωτικές επικοινωνίες και ο οποίος συντονίζει την ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία.

«Η ρωσική πλευρά είχε υποσχεθεί στους υπόπτους έως 100.000 δολάρια – με το ποσό να εξαρτάται από τη φήμη και την επιρροή του πιθανού θύματος», σημείωσε ο Ουκρανός γενικός εισαγγελέας.

Η Ρωσία από την πλευρά της έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας πολλών επιφανών Ρώσων αξιωματικών του στρατού.

Η Ουκρανία έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές από αυτές τις δολοφονίες, εξηγώντας ότι στοχοθέτησε τα πρόσωπα αυτά λόγω του ρόλου τους στον πόλεμο.

