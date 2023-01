Οι υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) στην Ουκρανία ανακοίνωσαν σήμερα (20.01.2023) ότι προχώρησαν στην σύλληψη επτά κατασκόπων της Ρωσίας στην περιοχή του Ντνίπρο (ανατολικά), με την υποψία κατασκοπείας για λογαριασμό της Μόσχας.

«Η SBU πραγματοποίησε μια άλλη σημαντική, ειδική επιχείρηση για να εκθέσει και να συλλάβει εχθρικούς πράκτορες», ανέφερε σε ανακοίνωση ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας (SBU), Βασίλ Μαλιούκ. «Οι συλληφθέντες», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «έδωσαν στους Ρώσους τις συντεταγμένες υποδομών κρίσιμης σημασίας» στην Ουκρανία. Επίσης, οι κατάσκοποι «συνέλεξαν πληροφορίες για…τις κινήσεις ομάδων δυνάμεων (του Κιέβου) στην περιοχή» και τις μετέφεραν στον στρατό της Ρωσίας.

Η «πιθανή τους εμπλοκή στην επίθεση κατά πολυκατοικίας στο Ντνίπρο στις 14 Ιανουαρίου», που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 45 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και έξι παιδιά, «εξακριβώνεται», δήλωσαν επίσης οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Το χτύπημα αυτό που αποδίδεται από το Κίεβο στη Ρωσία -η οποία αρνείται κάθε ανάμειξη- και που είναι μεταξύ των πληγμάτων με τους περισσότερους νεκρούς αμάχους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πριν από 11 μήνες, προκάλεσε συγκίνηση μεταξύ των Ουκρανών.

Σύμφωνα με την SBU, οι «επτά Ρώσοι πράκτορες» που κρατούνται άρχισαν «τις αναγνωριστικές δραστηριότητες σε βάρος της Ουκρανίας» στις αρχές του Οκτωβρίου του 2022.

