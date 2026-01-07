Ουκρανία: «Τα εθνικά μας συμφέροντα θα υπηρετηθούν» – Συνεχίζονται στο Παρίσι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Μπορεί η «Συμμαχία των Προθύμων» να δεσμεύτηκε για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, με την δυνητική παρουσία μεγάλου αριθμού ευρωπαϊκών στρατευμάτων για να αποφευχθεί μελλοντικά νέα ρωσική επίθεση, οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και σήμερα (07.01.2026) στο Παρίσι.

Ειδικότερα, οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση και τις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας ανάμεσα στην Ουκρανία και τους συμμάχους της στο Παρίσι βρίσκονται σε εξέλιξη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να κάνουν λόγο για «σημαντική πρόοδο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κίριλο Μπουντάνοφ, ο νέος προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη «συγκεκριμένα αποτελέσματα»

«Τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας θα υπηρετηθούν», έγραψε ο Μπουντάνοφ στο Telegram, αλλά δεν διευκρίνισε σε ποιους τομείς καταγράφηκε πρόοδος και εξήγησε ότι «δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί το σύνολο των πληροφοριών».

We continue important negotiations in Paris aimed at achieving a sustainable peace and securing reliable guarantees for our state.



Not all details of these discussions can be made public at this stage; however, tangible results have already been achieved, and the work is… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 7, 2026

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Παρίσι με μακρινό ακόμη στόχο την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, αφού χθες (06.01.2025) συμφώνησαν μαζί και με τους Ευρωπαίους για το σύνολο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Στην Διακήρυξη του Παρισιού, οι 35 χώρες μέλη του Συνασπισμού των Προθύμων συμφώνησαν στην ανάπτυξη πολυεθνούς δύναμης στη Ουκρανία και στην συμμετοχή τους στην επίβλεψη αυτής της εν δυνάμει κατάπαυσης του πυρός υπό αμερικανική ηγεσία, όταν θα έχει επιτευχθεί μία, ακόμη μακρινή και υποθετική, ειρηνευτική συμφωνία με την Ρωσία.

Η Διακήρυξη του Παρισιού «αναγνωρίζει για πρώτη φορά» μία «επιχειρησιακή σύγκλιση» ανάμεσα στον Συνασπισμό, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, με ισχυρές εγγυήσεις για να αποφευχθεί «η παράδοση της Ουκρανίας» και η εμφάνιση «νέας απειλής» για την χώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοινώνοντας ότι «χιλιάδες» Γάλλοι στρατιώτες είναι πιθανόν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία μετά την υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας.

Αν και διακήρυξαν την πρόθεσή τους να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπέγραψαν την διακήρυξη αυτή και η μορφή της στρατιωτικής τους συμμετοχής παραμένει αόριστη.

Η στάση των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «υποστηρίζει αποφασιστικά αυτά τα πρωτόκολλα ασφαλείας» που έχουν ως στόχο «την αποτροπή κάθε μελλοντικής επίθεσης» κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ.

Η συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς των Πληροφοριών και της επιμελητειακής υποστήριξης και κυρίως η δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την πολυεθνή δύναμη σε περίπτωση επίθεσης που υπήρχαν στο σχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος δεν περιελήφθησαν στο τελικό κείμενο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε συγκεκριμένα ότι αναμένει ότι το θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και το εδαφικό ζήτημα θα συζητηθούν κατά τον σημερινό γύρο των συνομιλιών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι είναι πιθανόν να συζητηθούν επίσης πιθανά σχήματα για συναντήσεις κορυφής με την συμμετοχή των ευρωπαίων συμμάχων και των ΗΠΑ.

Η αντίδραση της Ρωσίας

Η πολυεθνής δύναμη, που αποτελεί αντικείμενο πολύμηνης επεξεργασίας, θα απαρτίζεται από δυνάμεις χωρών του Συνασπισμού των Προθύμων, του οποίου ηγούνται οι Ευρωπαίοι και υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν που δημοσιεύθηκε από την γαλλική Προεδρία.

«Είναι σημαντικό ότι ο συνασπισμός να διαθέτει σήμερα ουσιαστικές δεσμεύσεις και όχι μόνο λόγια», δήλωσε παρά ταύτα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αν και πολλά θέματα «παραμένουν ανοικτά», όπως το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων που απαιτεί η Μόσχα.

«Η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της Ρωσίας» επιμένουν οι Ευρωπαίοι, την ώρα που το Κρεμλίνο αντιτίθεται συστηματικά σε οποιαδήποτε ανάπτυξη δυτικής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία και εξακολουθεί να απαιτεί να της παραχωρηθεί το σύνολο του Ντονμπάς, ακόμη και περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπενθύμισε ότι ορισμένες ιδέες, κυρίως η αποστρατιωτικοποίηση των αμφισβητούμενων εδαφών, βρίσκονται στο τραπέζι και πρότεινε να συζητηθούν σε επίπεδο κορυφής.

Ελπίζοντας ότι στο μέλλον θα υπάρξουν υποχωρήσεις, ο Στιβ Γουίτκοφ μίλησε για «σημαντική πρόοδο».