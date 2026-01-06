Ουκρανία: Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι υπέγραψαν συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας – Γαλλία και Βρετανία θα στείλουν στρατεύματα αν υπάρξει ειρήνη

Μία δήλωση προθέσεων για τη μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων, ως εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, υπέγραψαν οι Εμανουέλ Μακρόν, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Κιρ Στάρμερ στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης (06.01.2026) ώρα Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ συμφώνησαν στη Σύνοδο Κορυφής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, η «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» να λειτουργεί ως δύναμη διαβεβαίωσης, υποστηρίζοντας την ειρήνη και την ασφάλεια.

Η υπογραφή της δήλωσης ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, καλύπτοντας ουρανό και θάλασσες και ενισχύοντας τις μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία μονάδας συντονισμού και η εγκατάσταση στρατιωτικών κόμβων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς και η κατασκευή προστατευμένων εγκαταστάσεων για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Στη συνάντηση στο Παρίσι, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 35 χώρες, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και για πρώτη φορά και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Σήμερα, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπως αντικατοπτρίζεται στη Διακήρυξη του Παρισιού, παρέχοντας ισχυρές εγγυήσεις για διαρκή ειρήνη. Αυτή η διακήρυξη του συνασπισμού των προθύμων, για πρώτη φορά, αναγνωρίζει την επιχειρησιακή σύγκλιση μεταξύ των 35 χωρών που αποτελούν τον συνασπισμό των προθύμων, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ. Μιλάμε για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν στις κοινές δηλώσεις με τους υπόλοιπους ηγέτες.

‘Russia has broken every peace agreement of the last 15 years.’



At the Coalition of the Willing summit in Paris, President Macron says any future deal with Moscow must come with guarantees, insisting Ukraine deserves a ‘fair, lasting and strong peace’. pic.twitter.com/uP2IMQ6ryS — GB News (@GBNEWS) January 6, 2026

Η διακήρυξη καθορίζει τα «στοιχεία των εγγυήσεων ασφαλείας». Αυτά περιλαμβάνουν:

– Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με συνεισφορές από διάφορα έθνη.

– Μία ουκρανική δύναμη 800.000 ανδρών με την «εκπαίδευση, τις δυνατότητες και όλους τους απαραίτητους πόρους για να διασφαλίσει ότι αυτός ο στρατός μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα επιθετικότητα

– Συνέχιση των εργασιών για τη δημιουργία μιας «πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά για την παροχή διαβεβαίωσης μετά την κατάπαυση του πυρός».

– Και οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεσμεύονται νομικά να υποστηρίξουν την Ουκρανία «σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία».

«Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, ώστε όταν η διπλωματία καταλήξει σε ειρήνη, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων», είπε από τη μεριά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

#Ukraine | France

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has arrived at the Élysée Palace in Paris. He was accompanied by Kyrylo Budanov, the newly appointed head of Ukraine’s Presidential Office. pic.twitter.com/rn3ZaoDxXa — WW3Daily (@WW3Daily) January 6, 2026

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας Ευρωπαίων και Αμερικανών συμμάχων, εκτιμώντας ότι «βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ». Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι «τα δυσκολότερα μέτρα είναι ακόμη μπροστά μας», παρουσιάζοντας ορισμένες λεπτομέρειες της δήλωσης προθέσεων, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία των στρατιωτικών «κόμβων».

Η απόφαση της Βρετανίας να αποστείλει δυνάμεις στην Ουκρανία «αποτελεί ζωτικό μέρος της ακλόνητης δέσμευσής μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα», επισήμανε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Στάρμερ επανέλαβε, ωστόσο, την εκτίμηση ευρωπαϊκών κύκλων ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για ειρήνη». «Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει το αντίθετο: νέες φρικτές επιθέσεις στην Ουκρανία, με θανάτους και τραυματισμούς αμάχων και διακοπή της ηλεκτροδότησης για εκατομμύρια ανθρώπους στην ”καρδιά” του χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

BREAKING: #Trump #Ukraine #Russia

UKRAINE: SECURITY PLEDGE

Leaders wrapped up the Paris summit with a firm declaration: Ukraine’s allies commit to binding security guarantees, including possible troop deployment if peace holds.



Starmer and Macron just signed on to… https://t.co/BLEdxT3N4S pic.twitter.com/pMNo1LkIVj — REALX•VOX (@Realxvox) January 6, 2026

O Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε από την πλευρά του ότι η χώρα του θα αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Ουκρανίας αλλά και ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου, έσπευσε όμως να διευκρινίσει ότι τα γερμανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε πολυεθνική δύναμη, αλλά όχι εντός της Ουκρανίας.

MERZ – GERMAN NAZI+ARMS LOBBY SUPPORTER TODAY IN PARIS:We want “STRONG armed forces in Ukraine”!

the German Chancellor admits in one breath that European guarantees are worthless without American power! pic.twitter.com/X41uVf9hdg — Jarmila2222 (@jarmila2222) January 6, 2026

Στο μεταξύ, ο Στιβ Γουίτκοφ, είπε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ οτιδήποτε για να πετύχουμε την ειρήνη» στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ακόμη ότι «σε μεγάλο βαθμό έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας».

Ο απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ επισήμανε ακόμη ότι «είμαστε πάρα πολύ κοντά στο ολοκληρώσουμε την πιο στιβαρή συμφωνία για ευημερία που έχει δει ποτέ χώρα που βγαίνει από πόλεμο».



US Special Envoy Steve Witkoff highlighted the collaboration between the leaders in Paris: “President Macron, I want to thank you for your hospitality. You are an incredible man. Thank God for you.… pic.twitter.com/4vHxkc35tm — MagellanQuest (@MagellanQuest) January 6, 2026

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης πάνω από 25 διεθνείς ηγέτες, μεταξύ τους τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων, των συμμάχων της Ουκρανίας.