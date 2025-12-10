Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ουκρανία: Τα σημάδια ότι ο Πούτιν προετοιμάζεται για παρατεταμένο πόλεμο την ώρα που το χάσμα μεταξύ Τραμπ και Ευρώπης μεγαλώνει

Καθώς οι μάχες παραμένουν σφοδρές και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις βαλτώνουν, η Μόσχα πολλαπλασιάζει τα μηνύματα ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τη στρατιωτική της προσπάθεια
Ουκρανοί στρατιώτες στο μέτωπο
Ουκρανοί στρατιώτες στο μέτωπο / REUTERS / Anatolii Stepanov
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Η ελπίδα για μια γρήγορη αποκλιμάκωση στην Ουκρανία απομακρύνεται κάθε εβδομάδα. Στο μέτωπο, οι ημερήσιες απώλειες ανέρχονται σε χιλιάδες, χωρίς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την ενεργή διπλωματική του προσπάθεια, να καταφέρνει να φρενάρει τις ρωσικές επιθέσεις.

Αντιθέτως: σύμφωνα με το επιτελείο της Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκμεταλλεύεται τη συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στις διαπραγματεύσεις για να εντείνει τις επιχειρήσεις του και να αποσπάσει περισσότερο έδαφος πριν από οποιαδήποτε συμφωνία, γράφει το Sky News.

Μια Ρωσία σε πολεμική διάταξη, χωρίς πρόθεση υποχώρησης

Τα συνήθη σημάδια που δείχνουν διάθεση για ειρήνη — επιβράδυνση επιχειρήσεων, μείωση δυνάμεων, ανακατανομή δαπανών — είναι ανύπαρκτα από ρωσικής πλευράς.

Κτίριο που καταστράφηκε στην Ουκρανία
Κτίριο που καταστράφηκε στην Ουκρανία / REUTERS / Anatolii Stepanov

Τα τελευταία δύο χρόνια, το Κρεμλίνο έχει αναμορφώσει την οικονομία του, έχει κινητοποιήσει τον πληθυσμό και έχει προσανατολίσει εκ νέου τη βιομηχανία του στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών. Η επιστροφή μιας χώρας σε ειρηνικούς ρυθμούς μετά από τέτοια μεταμόρφωση απαιτεί τεράστια προσπάθεια. Η άρνηση της Μόσχας να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση εκπέμπει καθαρό μήνυμα: η Ρωσία ετοιμάζεται να συνεχίσει τον πόλεμο – και ίσως να τον επεκτείνει.

Με πάνω από 710.000 στρατιώτες σε μια γραμμή μετώπου 1.250 χιλιομέτρων, η Ρωσία διατηρεί μέγιστη πίεση. Για πολλούς αναλυτές, αυτή η στάση δεν δείχνει κατάπαυση του πυρός, αλλά πόλεμο μεγάλης διάρκειας.

Στην Ευρώπη, ο πειρασμός της αμερικανικής αποστασιοποίησης αλλάζει τα δεδομένα

Την ίδια στιγμή, η απόσταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μεγαλώνει, γράφει το CNN. Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές χώρες «αδύναμες» και «παρακμάζουσες», υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία έχει πλέον «το πάνω χέρι» στην Ουκρανία. Η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησής του κατηγορεί μάλιστα τους Ευρωπαίους ηγέτες για «αυταπάτες» που δήθεν «εμποδίζουν την ειρήνη».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν σοκ σε Βερολίνο, Παρίσι και Βρυξέλλες — αλλά έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από το Κρεμλίνο. Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαιρέτισε μια τοποθέτηση «εναρμονισμένη με τη ρωσική οπτική». Άλλες φιγούρες, όπως ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, θεωρούν ότι οι δηλώσεις Τραμπ προσφέρουν ευκαιρία για περαιτέρω διάσπαση της Δύσης.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS / Toby Melville / Pool

Το κλίμα αυτό ενισχύει ένα αίσθημα απειλής: Ρώσοι ιδεολόγοι που κινούνται κοντά στον κύκλο εξουσίας δηλώνουν ανοιχτά ότι η Ρωσία βρίσκεται «σε πόλεμο με την Ευρώπη» και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν η ήπειρος «καταρρεύσει πολιτικά και ηθικά».

Μια ειρήνη αδύνατη χωρίς ευρωπαϊκό αναπροσανατολισμό

Το μέλλον του πολέμου εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις. Μια πλήρης στρατιωτική ήττα της Ρωσίας θεωρείται απίθανη χωρίς μαζική επένδυση των ΗΠΑ — κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Η καλύτερη ρεαλιστική επιλογή για το Κίεβο θα ήταν ένα πάγωμα της γραμμής του μετώπου και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Μια τέτοια εξέλιξη, όμως, απαιτεί από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναπροσαρμόσουν τις ένοπλες δυνάμεις και τις κοινωνίες τους σε πολεμική λογική. Η Γαλλία μιλά ανοιχτά για πιθανές απώλειες. Η Γερμανία ενισχύει τη βάση της στρατολογίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο, αντίθετα, δυσκολεύεται ακόμη να προετοιμάσει την κοινή γνώμη για την προοπτική μακρόχρονου πολέμου.

Όπως σημειώνει το Sky News, «οι στρατοί δίνουν μάχες. Οι χώρες κάνουν πόλεμο».

Το χειρότερο σενάριο: μια Ευρώπη στο περιθώριο, μια Ουκρανία υπό πίεση

Η εναλλακτική είναι πολύ πιο ζοφερή. Αν η Ευρώπη μείνει εκτός των διαπραγματεύσεων, η Ουκρανία μπορεί να εξαναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη, ειδικά στο Ντονμπάς. Μια τέτοια «ειρήνη» θα ήταν πιθανόν μόνο προσωρινή, πριν ο Πούτιν — ή ο διάδοχός του — επιχειρήσει νέα επίθεση, είτε στην Ουκρανία είτε ενδεχομένως στα σύνορα του ΝΑΤΟ, όπως στις Βαλτικές χώρες.

Η νέα αμερικανική στρατηγική ξεκαθαρίζει ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ευρώπη μόνο εφόσον εξυπηρετούνται άμεσα τα αμερικανικά συμφέροντα. Για πρώτη φορά, το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν μοιάζει απόλυτη εγγύηση.

Μια προσομοίωση του Sky News εξέτασε ακόμη και το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς αμερικανική στήριξη — και κατέληξε ότι το Λονδίνο, σε αυτό το σενάριο, θα είχε ελάχιστα συμβατικά μέσα αντίδρασης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
205
163
113
104
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico: Πρώτος ο Τραμπ στους 28 πιο ισχυρούς της Ευρώπης, στην πεντάδα Λε Πεν και Πούτιν – Μια Ελληνίδα στην «10άδα του μέλλοντος»
Η λίστα του Politico περιλαμβάνει ηγέτες κρατών, επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών, πολιτικούς αλλά και προσωπικότητες της οικονομίας και του αθλητισμού - Δείτε αναλυτικά
Ντόναλντ Τραμπ
Οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στο Pornhub για το 2025 – Τι έψαξαν οι Έλληνες και ο όρος-έκπληξη στη Ρωσία
Το Pornhub δημοσιεύσε τον ετήσιο απολογισμό του και αποκαλύπτει τις τάσεις που κυριάρχησαν στις αναζητήσεις του 2025 – Κάποιες επιβεβαιώνουν τη διαμόρφωση των συνηθειών, ενώ άλλες εντυπωσιάζουν με την αιφνίδια άνοδό τους
Άνδρας με καπέλο που φέρει το λογότυπο του Pornhub
Τα κρυφά παιδιά του Βλαντίμιρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα – Σπάνιες εικόνες τα δείχνουν να θέλουν να γίνουν γυμναστές όπως η μητέρα τους
Φωτογραφίες και βίντεο που διέρρευσαν από τη Ρωσία δείχνουν για πρώτη φορά τους φερόμενους ως γιους του Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίοι εκπαιδεύονται στη γυμναστική υπό την επίβλεψη της Αλίνας Καμπάεβα, της πρώην ολυμπιονίκης
Οι εικόνες των κρυφών γιων του Πούτιν
Newsit logo
Newsit logo