Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί μετά από ρωσική επιδρομή με drone – Μεταξύ τους ένα παιδί και μία γυναίκα

Οι αεροπορικές επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν, και έτσι και οι θάνατοι των αμάχων στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, μία ακόμα επίθεση της Ρωσίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων χθες το βράδυ (8/2/2026), στην περιφέρεια Χάρκοβο και στην Οδησσό.

«Τη νύχτα, ο εχθρός (Ρωσία) επιτέθηκε σε κατοικημένους τομείς της πόλης Μποχοντούχιβ (σ.σ. στην περιφέρεια του Χαρκόβου)» με drones, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας μέσω Telegram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πτώματα γυναίκας και παιδιού 10 ετών ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας ότι άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και χτυπήθηκε κατοικία που «καταστράφηκε ολοσχερώς».

Στο νότιο τμήμα της χώρας, στην Οδησσό, «άνδρας 35 ετών» σκοτώθηκε σε επιδρομή drones ιρανικού σχεδιασμού τύπου «Σαχέντ», που τραυμάτισαν άλλους δυο ανθρώπους, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης της νότιας Ουκρανίας Σερχίι Λισάκ.

Στην πόλη Νόβγκοροντ- Σιβέρσκι, στην επαρχία Τσερνίχιβ, ένα άνδρας 71 ετών σκοτώθηκε από ρωσικά drones την ώρα που βρισκόταν στο κρεβάτι του, σημείωσαν οι αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, 21 πολυκατοικίες υπέστησαν μεγάλες ζημιές.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 11 βαλλιστικούς πυραύλους και 149 drones, ανάμεσά τους και Shahed που κατασκευάζονται στο Ιράν, από το βράδυ της Κυριακής ως σήμερα τα ξημερώματα. Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε περισσότερα από 100 drones καθώς και πολλούς πυραύλους, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Νωρίτερα, ο περιφερειάρχης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ έκανε λόγο μέσω Telegram για «μαζική» επίθεση στην περιοχή με «drones εφόρμησης».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι οι ΗΠΑ θέλουν ο πόλεμος στην Ουκρανία, που άρχισε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, με την εισβολή του ρωσικού στρατού τον Φεβρουάριο του 2022, να τερματιστεί «ως την αρχή του καλοκαιριού, τον Ιούνιο», κατά δηλώσεις του που δημοσιεύτηκαν προχθές Σάββατο. Ο ίδιος ανέφερε πως η Ουάσιγκτον προσκάλεσε ρωσική και ουκρανική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ για να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί διεξήγαγαν τις τελευταίες εβδομάδες δυο κύκλους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Για να ασκήσει πίεση στο Κίεβο, η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τα μαζικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης, της ύδρευσης και της θέρμανσης, εν μέσω εξαιρετικά βαρύ και κρύου χειμώνα.