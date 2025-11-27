Ουκρανία: «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τις ΗΠΑ πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο»

Δε έχουν τέλος οι διαπραγματεύσεις μεταξύ διπλωματών και αξιωματούχων από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα η Ουκρανία και οι ΗΠΑ να καταλήξουν σε ένα «προσχέδιο» συμφωνίας, το οποίο όμως φαίνεται ότι η Ρωσία απορρίπτει.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές δεν πτοούνται και οι εντατικές διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν όπως υποστηρίζει το Κίεβο.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα (27.11.2025) ότι Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ ειρηνευτικό σχέδιο

«Στο τέλος της εβδομάδας, η ουκρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία με την απο κοινού τους συνεργασία θα συνεχίσουν να εξελίσσουν το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στην Γενεύη» έγραψε ο Άντριι Γερμάκ σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Είναι σημαντικό να μην χάνουμε την παραγωγικότητα και να εργαζόμαστε γρήγορα», δήλωσε ο ίδιος.