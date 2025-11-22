Κόσμος

Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μερτς με Τραμπ – «Έκανα απολύτως σαφή τη θέση της Ευρώπης», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος

Σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία, ο καγκελάριος της Γερμανίας επέμεινε προς τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Ευρώπη είναι αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε πρωτοβουλίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς / REUTERS / Sodiq Adelakun

Μετά τη Σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής το Σάββατο (22.11.2025), ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είχε μια εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία.

Ο στόχος του Φρίντριχ Μερτς ήταν να υπενθυμίσει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι το μελλοντικό πλαίσιο ειρήνης για την Ουκρανία δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς την Ευρώπη. «Έκανα απολύτως σαφή τη θέση της Ευρώπης», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, το διακύβευμα υπερβαίνει κατά πολύ την άμεση εξέλιξη του πολέμου. «Αν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και καταρρεύσει, ο αντίκτυπος θα είναι τεράστιος για τη σταθερότητα ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου», προειδοποίησε, υπογραμμίζοντας έτσι τον ρόλο που έχουν αναλάβει οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Μερτς σημείωσε ότι μετέφερε αυτό το μήνυμα απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Ουάσινγκτον προωθεί το δικό της ειρηνευτικό σχέδιο και εντείνει τις διπλωματικές επαφές. Για το Βερολίνο, η βασική αρχή παραμένει αμετακίνητη: καμία αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ευρωπαίους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
95
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τελεσίγραφο ΗΠΑ σε Ζελένσκι – «Υπογράψτε τώρα τη συμφωνία, η επόμενη θα είναι χειρότερη»
Η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί σύντομα μια συμφωνία ειρήνης, παρά τις παραχωρήσεις που θεωρούνται απαράδεκτες από πολλούς Ευρωπαίους συμμάχους, γράφει ο Guardian
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εντείνουν τις επαφές γύρω από το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ – Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού έφθασε στη Γενεύη για τις συνομιλίες
Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού, Ντάνιελ Ντρίσκολ, βρίσκεται ήδη στη Γενεύη, ενώ Ευρωπαίοι σύμβουλοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι καταφθάνουν στην Ελβετία για να εξετάσουν το ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί η Ουάσινγκτον
Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ
Ο Νόαμ Τσόμσκι φέρεται να είχε επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του
Σύμφωνα με έγγραφα που έδωσαν στη δημοσιότητα αμερικανοί βουλευτές, ο γνωστός γλωσσολόγος είχε επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης, αποκαλύπτει ο Guardian
Ο Νοάμ Τσόμσκι
Το «σχέδιο θανάτου» δύο νεαρών από το Τέξας - Θα σκότωναν τους άντρες σε νησί της Αϊτής και θα έκαναν σκλάβους τα γυναικόπαιδα
Είχαν σχεδιάσει να στρατολογήσουν μέλη του άστεγου πληθυσμού της Ουάσιγκτον για να λειτουργήσουν ως μισθοφόροι και να τους βοηθήσουν να εισβάλουν στο νησί Γκονάβ
ΑΙΤΙ
Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον καταγγέλλει την έρευνα για την Covid-19 ως «απελπιστικά ασυνάρτητη»
Ο πρώην πρωθυπουργός απορρίπτει τα καυστικά πορίσματα της δημόσιας έρευνας, η οποία εκτιμά ότι χιλιάδες θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δράσει νωρίτερα
Ο Μπόρις Τζόνσον
Η Ρωσία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ διαβεβαιώνει ότι τα κανάλια διαλόγου με την Ουάσινγκτον παραμένουν ανοικτά, παρά την έλλειψη προόδου στον πόλεμο της Ουκρανίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα
Newsit logo
Newsit logo