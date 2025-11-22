Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μερτς με Τραμπ – «Έκανα απολύτως σαφή τη θέση της Ευρώπης», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος

Μετά τη Σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής το Σάββατο (22.11.2025), ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είχε μια εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία.

Ο στόχος του Φρίντριχ Μερτς ήταν να υπενθυμίσει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι το μελλοντικό πλαίσιο ειρήνης για την Ουκρανία δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς την Ευρώπη. «Έκανα απολύτως σαφή τη θέση της Ευρώπης», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, το διακύβευμα υπερβαίνει κατά πολύ την άμεση εξέλιξη του πολέμου. «Αν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και καταρρεύσει, ο αντίκτυπος θα είναι τεράστιος για τη σταθερότητα ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου», προειδοποίησε, υπογραμμίζοντας έτσι τον ρόλο που έχουν αναλάβει οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Μερτς σημείωσε ότι μετέφερε αυτό το μήνυμα απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Ουάσινγκτον προωθεί το δικό της ειρηνευτικό σχέδιο και εντείνει τις διπλωματικές επαφές. Για το Βερολίνο, η βασική αρχή παραμένει αμετακίνητη: καμία αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ευρωπαίους.